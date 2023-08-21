Михайло Головко зірвав засідання президії Тернопільської облради

Представники усіх фракцій, окрім ВО «Свобода», вийшли з приміщення, де відбувалося зібрання.

Нагадаємо, що перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук сьогодні опублікував розпорядження про скликання завтра, 22 серпня, сесії ради.

Зірваній президії передували збори погоджувальної ради тих же представників фракцій. Народні обранці зібралися о 12-ій годині у кабінеті першого заступника голова Володимира Болєщука. Щоправда, туди не прийшли свободівці.

Вже о 14:00 мала зібратися голови чи представники фракцій для засідання президії. На саму подію прибув Михайло Головко, який сьогодні несподівано з самого ранку припинив відпустку та вийшов на робоче місце. Такий «кам бек», м’яко кажучи, здивував політиків. На президію від фракції «Слуги народу» прибув діючий голова ВЦА Володимир Труш. Останнього антикорупційний суд зобов’язав не комунікувати із Головком. Як повідомляють наші джерела, Труш одразу запропонував пану Михайлу покинути засідання задля виконання рішення суду. У свою чергу Головко заявив, що достатньо буде, якщо між ними у кріслі сяде Володимир Болєщук.

Після цього Володимир Труш покинув приміщення засідання президії. За ним пішли і представники фракцій ВО «Батьківщина», «Європейської солідарності», «За майбутнє» та «Довіри». Залишилися тільки представники ВО «Свободи» Михайло Головко, Михайло Тимошик, Олег Сиротюк та Володимир Мисик.

Вже завтра стане зрозумілим чи Михайло Головко зрозуміє сьогоднішній демарш усіх фракцій, окрім «Свободи». Наразі, звинувачений у корупції голова облради не відмінив завтрашнє пленарне засідання.

Тернополяни