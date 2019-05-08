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Принадливий Тернопіль. На рівні очей

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Іноді може здатись, що все цікаве десь та й заховане. Так воно так, але безліч виняткового майже під носом, або ж конкретніше — на рівні очей.

Саме з такого й складається нинішня підбірка. Як на мене, вона достатньо красномовно свідчить, що у середмісті Тернополя все ще є (бо існує всупереч руйнуванню) багато цікавого. Втім, стан багатьох дещиць натякає на їх тлінність, тож поспішаймо. Мистецтво, хай воно й вічне абстрактно, а ось на практиці нищиться досить успішно.

Анна Золотнюк.

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