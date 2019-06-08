На старті виборів вже визначився лідер по одному з округів

Соціологія, як і факти – річ уперта. Це знають всі, хто розуміє математичні закони, які лежать в основі соціологічних досліджень.

Саме тому опитування та оприлюднення результатів громадської думки стало не тільки модним, але і необхідним. Часто це використовується і для формування настроїв виборців, а не тільки для їх замірів.

Проте, є дослідження, які роблять, як то кажуть «для себе», щоб бачити реальну картину. Як правило, замовниками таких замірів є влада та силовики.

Проводились дослідження на замовлення ще поки що діючої влади і зовсім недавно.

На основі відповідей людей, беззаперечним лідером на виборчому окрузі №165 (Тернопільський, Козівський, Зборівський, Бережанський та Підгаєцький райони) виявився аграрій Іван Чайківський. Він не тільки має найбільшу підтримку людей, але і найменше негативу серед потенційних кандидатів на цьому окрузі, особливо, представників «старих» партій.

До сильних сторін Чайківського зараховують те, що він є господарем, розуміється в економіці, сам є внутрішнім інвестором та дбає про створення робочих місць і сплату податків до бюджетів, багато робить для громад та займається меценатством.

Аграрна партія непогано себе зарекомендувала на виборах до ОТГ, що є додатковим аргументом , чому люди орієнтуються на Чайківського.

Нагадаємо, що позачергові вибори призначені на 21 липня.