На Тернопільщині заборонити ходу прихильників МП

Сьогодні на Раді оборони, врахувавши інформацію від представників усіх силових структур області, прийняли рішення заборонити ходу прихильників УПЦ територією Тернопільської області. Про це повідомляє начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Ми проаналізували масові заходи, що відбувалися в області в минулих роках. Дійшли висновку, що можуть бути провокації, порушення громадського правопорядку. Тому вважаємо недоцільним проведення такої ходи. Всі ризики були доведені до Ради оборони області та прийнято відповідне рішення про заборону ходи.