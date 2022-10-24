21:19 | 24.10.2022
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Політика 

«Не треба м*скалів – в нас тут своїх повно!» – поки Воїн захищає Україну, у Тернополі його сім’я в небезпеці

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На що дивиться влада? Сім’я Воїна Сергія Юрківа могла загинути на своєму ж подвір’ї, поки чоловік захищаю рідну землю від орди.

Поки одні воюють і віддають життя, щоб зберегти спокій наших дітей, інші не можуть ніяк «наїстися».  Про це розповідає Воїн у мережі Фейсбук:

  • Я живу зі своєю дружиною і маленькою донечкою в приватному секторі у Тернополі.
    Одного «прекрасного» дня біля мого дому почали будівництво. Забудовник запевнив нас, що планує звести невеличкий приватний будинок «на дві сім’ї». Та з часом виявилось, що це зовсім не «на дві сім’ї» а велика багатоповерхівка! Яка до того ж повністю закрила нам сонячну сторону. Але це, напевно, найменша з проблем.
    Будівельники не дотримуються жодних правил безпеки! Мало того, що над моїм подвір’ям та будинком постійно літають величезні кількатонні плити, то ОДНА З ТАКИХ ВПАЛА ПРЯМО НА МОЄ ПОДВІР‘Я! Плита впала на відстані КІЛЬКОХ МЕТРІВ від хати!
    Можете уявити, що я відчував, коли почув про це, перебуваючи в сотнях кілометрів від своєї сім’ї на війні?! А що, якби моя маленька донечка в той час гралася на подвір’ї?! Чи дружина щось робила у дворі?! Чи і те, і інше?! Ця важезна плита, падаючи з висоти, могла вбити їх обидвох за кілька секунд!!
    Хочеться сказати: «Не треба москалів – в нас тут своїх повно!»
    А якби плита впала на будинок і завалила його, а разом з ним і жінку з дитиною?!
    Чому влада дозволяє будувати багатоповерхівки в приватному секторі? Щей без будь-якого контролю! Чому дивиться крізь пальці на те, що робиться у місті, яким вона керує? Чи в нас для того, хто заплатить достатньо, закони вже не пишуться?! Роби що захочеш?! Володимир Труш Сергій Надал?
    Я не покину цієї ситуації просто так. Забудовник відповість у суді! А щоби, тому, хто має багато грошей не вдалося відкупитися від справедливості, прошу підтримати та поширити цей допис!
    Ця країна не зміниться, поки ми самі не почнемо боротись за це.

 

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