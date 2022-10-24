«Не треба м*скалів – в нас тут своїх повно!» – поки Воїн захищає Україну, у Тернополі його сім’я в небезпеці
На що дивиться влада? Сім’я Воїна Сергія Юрківа могла загинути на своєму ж подвір’ї, поки чоловік захищаю рідну землю від орди.
Поки одні воюють і віддають життя, щоб зберегти спокій наших дітей, інші не можуть ніяк «наїстися». Про це розповідає Воїн у мережі Фейсбук:
- Я живу зі своєю дружиною і маленькою донечкою в приватному секторі у Тернополі.
Одного «прекрасного» дня біля мого дому почали будівництво. Забудовник запевнив нас, що планує звести невеличкий приватний будинок «на дві сім’ї». Та з часом виявилось, що це зовсім не «на дві сім’ї» а велика багатоповерхівка! Яка до того ж повністю закрила нам сонячну сторону. Але це, напевно, найменша з проблем.
Будівельники не дотримуються жодних правил безпеки! Мало того, що над моїм подвір’ям та будинком постійно літають величезні кількатонні плити, то ОДНА З ТАКИХ ВПАЛА ПРЯМО НА МОЄ ПОДВІР‘Я! Плита впала на відстані КІЛЬКОХ МЕТРІВ від хати!
Можете уявити, що я відчував, коли почув про це, перебуваючи в сотнях кілометрів від своєї сім’ї на війні?! А що, якби моя маленька донечка в той час гралася на подвір’ї?! Чи дружина щось робила у дворі?! Чи і те, і інше?! Ця важезна плита, падаючи з висоти, могла вбити їх обидвох за кілька секунд!!
Хочеться сказати: «Не треба москалів – в нас тут своїх повно!»
А якби плита впала на будинок і завалила його, а разом з ним і жінку з дитиною?!
Чому влада дозволяє будувати багатоповерхівки в приватному секторі? Щей без будь-якого контролю! Чому дивиться крізь пальці на те, що робиться у місті, яким вона керує? Чи в нас для того, хто заплатить достатньо, закони вже не пишуться?! Роби що захочеш?! Володимир Труш Сергій Надал?
Я не покину цієї ситуації просто так. Забудовник відповість у суді! А щоби, тому, хто має багато грошей не вдалося відкупитися від справедливості, прошу підтримати та поширити цей допис!
Ця країна не зміниться, поки ми самі не почнемо боротись за це.