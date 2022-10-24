«Не треба м*скалів – в нас тут своїх повно!» – поки Воїн захищає Україну, у Тернополі його сім’я в небезпеці

На що дивиться влада? Сім’я Воїна Сергія Юрківа могла загинути на своєму ж подвір’ї, поки чоловік захищаю рідну землю від орди.

Поки одні воюють і віддають життя, щоб зберегти спокій наших дітей, інші не можуть ніяк «наїстися». Про це розповідає Воїн у мережі Фейсбук: