Захисник «Азовсталі» Михайло Діанов отримав найвищу відзнаку Тернопільщини

Очільник Тернопільської обласної ради Михайл Головко запросив Михайла Діанова для нагородження його найвищою відзнакою Тернопільської обласної ради ім. Ярослава Стецька.

Про це він повідомив у соцмережах.

– Ми спілкувалися, наче давно знайомі. Це була щира розмова про війну і полон, про любов до музики і роботи з металом, про безнадійність планів підлого ворога і незламність українського війська. Цю незламність своєю долею Михайло Діанов довів всьому світу. Він став одним із тих, хто не побоявся вибороти майбутнє дітям ціною власного життя. Його свідомий вибір був вищим за усі політичні рішення. Він усвідомлює, що незалежність та державність здобувається тільки кров’ю. А сьогодні – ні слова про біль, лише щира посмішка і планування нових, потрібних Україні проектів. Його позитивне бачення, ідеї, цілі і переконання не можуть залишати байдужим, навпаки – надихають і спонукають до дій, – наголосив Михайло Головко.

Голова облради зауважив, що готовий підтримати ініціативи талановитого та авторитетного воїна і радий потиснути руку Михайлові.

– Радий – у всіх сенсах. Бо, як виявилося, навіть такий простий рух його правою рукою ще донедавна був фізично неможливим. Як сказав сьогодні Михайло: “Ми українці – ми усе подолаємо!”Певен, що ми з гідністю пройдемо всі виклики. Слава Україні! Героям слава! – резюмував Михайло Головко.