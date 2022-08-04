08:20 | 6.08.2022
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Політика 

Петрові Ландяку важко вірити в об’єктивнісь і точність розрахунків “Тернопільводоканалу”

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ЩЕ РАЗ ПРО ВОДОКАНАЛ.

Ми ще не отримали відповіді з розрахунками абонентської плати, та і час ще не сплив для її отримання. Коли отримаємо – проінформую і прокоментую.
А нещодавно, на одній зустрічі, зрозумів, що багато людей не знають і не розуміють підстав і способу розподілу води понад покази квартирних лічильників. Я в даний час не буду розписувати, як це робить водоканал , але важко мені вірити в об’єктивнісь і точність їхніх розрахунків.
Тому, для значно більшої точності і для довіри людей пропоную вимагати у нашого водоканалу наступне:
1. Представники водоканалу мають знімати покази будинкого лічильника не будь з ким з будинку, а лише з визначеними на зборах декількома мешканцями будинку;
2. Необхідно щомісячно розміщувати ці покази на дошках оголошень;
3. І ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ. Завчасно інформувати споживачів про день зняття показів будинкового лічильника і людям в ТОЙ ЖЕ САМИЙ ДЕНЬ ПОТРІБНО ЗНІМАТИ ПОКАЗНИКИ СВОЇХ КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ. При такій умові об’єктивність у розрахунках розподілу води буде високою.
По іншому віднімати від показів будинкого лічильника сумарні покази квартирних знятих в різні дні – не є правильно. Нормативні документи передбачають методи необхідних коригування, але вони не прості і важко мені в точному застосуванні їх повірити.

З цього приводу ми напишемо чергового листа міській раді і водоканалу, а мешканці також зі своєї сторони мають вимагати виконання подібних умов.

Таким чином спільно, крок за кроком будемо змінювати на краще наше життя, РАДИ ЧОГО ВОЮЮТЬ НАШІ ЗАХИСНИКИ!!!

Петро Ландяк

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