Петрові Ландяку важко вірити в об’єктивнісь і точність розрахунків “Тернопільводоканалу”

ЩЕ РАЗ ПРО ВОДОКАНАЛ.

Ми ще не отримали відповіді з розрахунками абонентської плати, та і час ще не сплив для її отримання. Коли отримаємо – проінформую і прокоментую.

А нещодавно, на одній зустрічі, зрозумів, що багато людей не знають і не розуміють підстав і способу розподілу води понад покази квартирних лічильників. Я в даний час не буду розписувати, як це робить водоканал , але важко мені вірити в об’єктивнісь і точність їхніх розрахунків.

Тому, для значно більшої точності і для довіри людей пропоную вимагати у нашого водоканалу наступне:

1. Представники водоканалу мають знімати покази будинкого лічильника не будь з ким з будинку, а лише з визначеними на зборах декількома мешканцями будинку;

2. Необхідно щомісячно розміщувати ці покази на дошках оголошень;

3. І ДУЖЕ ВАЖЛИВЕ. Завчасно інформувати споживачів про день зняття показів будинкового лічильника і людям в ТОЙ ЖЕ САМИЙ ДЕНЬ ПОТРІБНО ЗНІМАТИ ПОКАЗНИКИ СВОЇХ КВАРТИРНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ. При такій умові об’єктивність у розрахунках розподілу води буде високою.

По іншому віднімати від показів будинкого лічильника сумарні покази квартирних знятих в різні дні – не є правильно. Нормативні документи передбачають методи необхідних коригування, але вони не прості і важко мені в точному застосуванні їх повірити.

З цього приводу ми напишемо чергового листа міській раді і водоканалу, а мешканці також зі своєї сторони мають вимагати виконання подібних умов. Таким чином спільно, крок за кроком будемо змінювати на краще наше життя, РАДИ ЧОГО ВОЮЮТЬ НАШІ ЗАХИСНИКИ!!! Петро Ландяк