Позов щодо звільнення з посади Михайла Головка: чому не відбулося судове засідання
Сьогодні, 7 грудня, мало відбутися судове засідання за позовом колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. На ньому мали розглядати справу звільнення його з посади голови облради.
Засідання не відбулося.
Як повідомили Суспільному в пресслужбі адміністративного суду Тернополя, позивач та представник його інтересів у суді подали клопотання про перенесення слухання через те, що представник Михайла Головка зараз перебуває на слуханні у Дарницькому районному суді Києва.
Наступне судове засідання запланували на 9 січня.