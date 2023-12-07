Позов щодо звільнення з посади Михайла Головка: чому не відбулося судове засідання

Сьогодні, 7 грудня, мало відбутися судове засідання за позовом колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. На ньому мали розглядати справу звільнення його з посади голови облради.

Засідання не відбулося.

Як повідомили Суспільному в пресслужбі адміністративного суду Тернополя, позивач та представник його інтересів у суді подали клопотання про перенесення слухання через те, що представник Михайла Головка зараз перебуває на слуханні у Дарницькому районному суді Києва.

Наступне судове засідання запланували на 9 січня.