16:45 | 7.12.2023
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Жителям Тернопільщини – оновлений єдиний портал вакансій

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Завдяки спрощеному та вдосконаленому інтерфейсу відтепер знайти роботу на порталі вакансій стало ще зручніше! Єдиний портал вакансій https://jobportal.dcz.gov.ua/ адаптований для всіх мобільних пристроїв. Бажаючі також можуть оформити підписку на актуальні вакансії за галуззю або регіоном через наші чат-боти у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot або Viber http://www.viber.com/dczworknowbot.
 
Роботодавці та HR можуть самостійно подати вакансію через особистий кабінет (https://is.gd/JA9T4N). З покроковою інструкцією створення кабінету можна ознайомитися тут (https://is.gd/w0zea4). Одразу після модерації ваша вакансія з’явиться на всіх наших ресурсах, зокрема на єдиному порталі вакансій, а наші фахівці почнуть підбір найкращих кандидатів!

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