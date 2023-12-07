Жителям Тернопільщини – оновлений єдиний портал вакансій
Завдяки спрощеному та вдосконаленому інтерфейсу відтепер знайти роботу на порталі вакансій стало ще зручніше! Єдиний портал вакансій https://jobportal.dcz.gov.ua/ адаптований для всіх мобільних пристроїв. Бажаючі також можуть оформити підписку на актуальні вакансії за галуззю або регіоном через наші чат-боти у Telegram https://t.me/DCZWorkNowBbot або Viber http://www.viber.com/
dczworknowbot.
Роботодавці та HR можуть самостійно подати вакансію через особистий кабінет (https://is.gd/JA9T4N). З покроковою інструкцією створення кабінету можна ознайомитися тут (https://is.gd/w0zea4). Одразу після модерації ваша вакансія з’явиться на всіх наших ресурсах, зокрема на єдиному порталі вакансій, а наші фахівці почнуть підбір найкращих кандидатів!