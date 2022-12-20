Прокуратура судиться з Тернопільською міською радою через парк. У прокуратурі стверджують, що міськрада не прийняла документ, яким визначено межі парку “Загребелля”.

За словами прокурорки Лілії Куліковської, карти парку за 1994 рік та 2005 відрізняються.

“Визнання протиправної бездіяльності, щодо забезпечення проведення робіт з винесенням меж регіонального ландшафтного парку “Загребелля”. Закріплення їх на місцевості і зобов’язання Тернопільською міською радою, відповідно до вимог чинного законодавства, забезпечити проведення робіт з винесення меж регіонального ландшафтного парку “Загребелля”закріплення їх в натурі на місцевості”, – говорить суддя Андрій Посташ.

З такою вимогою Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду на Тернопільську міську раду. Прокурорка Лілія Куліковська каже, регіональний ландшафтний парк “Загребелля” був створений 23 червня 1994, але проєкту землеустрою щодо встановлення меж парку до цього часу немає.

“Було у нас рішення Тернопільської обласної ради на яке посилався прокурор від 23.12 2005 року, за номером 517, пунктом 2, якого визначено граничний термін проведення таких робіт, а саме 01.10 2006 року. Ми вважаємо, що саме з 1.101.2006 року міська рада мала повноваження. Вона мала можливість і мала обов’язок це зробити, але не зробила. Існує у нас дві карти, перша це межі 1994 року і межі 2005 року, оскільки ці карти не збігаються, то в суду виникає питання. Геокадастр нам говорить, що межі повинні бути внесені в державний земельний кадастр. Ці межі вносяться якраз на основі цього проєкту землеустрою. Це первинна документація, яка зараз працює, з якою повинні працювати всі контролюючі органи”.

Представниця міської ради Світлана Гулкевич каже, що вони мають проєкт організації території парку, затверджений у 2021 році.

“Міська рада хоче відразу з цього приводу пояснити, що у 2021 році Тернопільською обласною радою було затверджено проєкт організації території та меж природно-заповідного парку “Загребелля”. І тому цей проєкт організації знаходиться на зберіганні, про що я вже зазначала, коли давала попередні пояснення. Законодавством передбачено, що до встановлення меж, ці межі визначаються цим проєктом організації. Відповідно до цієї схеми визначено всі господарські зони, зони стаціонарної рекреації і це є документом. Разом в сукупності з цим проєктом ще є такий том, яким керуються, він все визначає і відповідно до якого можна визначити всі порушення. Якби хтось посягнув на якісь території, які входять у парк “Загребелля”, то цю особу можна буде притягнути до відповідальності”.

Третьою особою у цій справі виступає управління екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації. Його представник Ігор П’ятківський розповів, цей документ не визначає межі парку.

“Він визначає завдання, заходи природоохоронні, які потрібно здійснювати в межах парку для забезпечення охорони. Водночас він не визначає функціональне зонування територій парку, поділ на 4 зони, де в які зоні можна здійснювати. На підставі цього ж проєкту організації вносяться обмеження у документи державного земельного кадастру по конкретній кожній зоні, тобто це знову ж визначається проєктом землеустрою іншого варіанта немає”.

Суд ухвалив перерву у засіданні до 10 січня 2023 року.

“Суд ухвалив оголосити в підготовчому засіданні перерву, надати керівнику Тернопільської окружної прокуратури строк для усунення недоліків позивної заяви в частині обґрунтування, представлення інтересів саме в інтересах Державної екологічної інспекції та Міністерства захисту довкілля в розрізі окремо кожного”, – каже суддя Андрій Посташ.

Суспільне