На Тернопільщині з вантажівки відірвався тент і вбив водія автівки, що їхала позаду

Впродовж кількох годин працівники поліції встановлювали місцезнаходження водія вантажівки, причетного до дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 17 грудня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Воля Микулинецької територіальної громади.

Про автівку в кюветі на лінію “102″ повідомили інші водії. Медики, які виїжджали на виклик, констатували смерть кермувальника.

У ході перевірки стало відомо, що ДТП спровокувала вантажівка. Під час руху у неї відірвався тент з трубою і влетів через лобове скло в салон Mercedes-Benz Vito. Водій вантажівки не зупинився, а поїхав далі.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, поліцейські встановили місцеперебування водія та його автівки. Його освідчили. За попередніми даними водій був тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вантажівку оглядатимуть експерти, аби з’ясувати чому труба відірвалася від каркасу. Триває слідство.