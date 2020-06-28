16:24 | 28.06.2020
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Політика 

«Прийняття Конституції знаменувало собою остаточне становлення України як держави», – Віктор Овчарук

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Віктор Овчарук

Сьогодні, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції.

З цієї нагоди до краян звернувся голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук.

– Прийняття Конституції знаменувало собою остаточне становлення України як держави, в основі котрої лежать  принципи демократії та свободи.

Ми – нація з глибокими правовими та конституціалізькими традиціями. Адже перша в Європі Конституція Пилипа Орлика сколихнула світ, стала прообразом Закону істино демократичного суспільства. Нинішня Конституція 1996 року – це підтвердження суттєвого розвитку української політичної та правової думки.

Разом з тим правовий нігілізм, що, на жаль,  і далі панує на всіх рівнях українського суспільства, розповсюдився і на невиконання норм Основного Закону, призвів до посягання на конституційні засади та принципи.

Відтак і нині, шість років після Революції Гідності,  не вдалось ще подолати спадок совка – корупцію та недотримання чинного законодавства в усіх сферах суспільного життя.

Розумію, що Конституція не є констатацією існуючого становища, це – швидше своєрідний дороговказ, на який мають орієнтуватися  законодавці та громадяни загалом. Її місія – чітко визначати принципи соціального співіснування людей у демократичному суспільстві. Непорушність конституційних засад повинна  давати змогу зробити соціальний порядок і соціальну свободу незалежними від того, який президент стоїть на чолі держави або яка партія здобула більшість у парламенті.

Разом з тим українське суспільство спрагле серйозних змін, у тому числі і на конституційному рівні. Переконаний: лише перетворення органів місцевого самоврядування у реальний механізм народовладдя зможе привести країну до відчутних позитивних змін,  зазначив Віктор Овчарук.  

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