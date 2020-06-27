Тернопільщина отримає допомогу на ліквідацію наслідків стихійного лиха, спричиненого негодою

Тернопільщина увійшла в перелік областей, які отримають допомогу на ліквідацію наслідків стихійного лиха, спричиненого негодою. Про це повідомляють в ОДА.

Найбільше від паводків постраждали села Монастирищини.

Частина людей були підселені. Як тільки вони повернуться у свої домівки, зможуть розпочати підрахунок збитків.

Громадяни, чиє майно постраждало від паводків, мають повне право звернутись до своєї сільської, селищної чи міської ради із заявою довільної форми про проведення обстеження житла. До заяви слід додати копію документу про право власності на житло, копію паспорта, ідентифікаційного коду та друковані фото пошкоджень житла орган місцевого самоврядування створює спеціальну комісію, яка проведе обстеження, згідно заяв, опише зміст й обсяг пошкоджень та дасть висновок про придатність або непридатність житла для подальшого проживання

складені комісією акти подаються в ОДА

після цього з актом слід звернутися у свою міську чи сільську раду й написати заяву на відшкодування завданих збитків

саме на підставі цієї заяви будуть здійснюватись виплати