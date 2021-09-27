П’ять млн. грн. втратив Тернопіль через депутатів лише за одну сесію?

«Сила Людей» продовжує аналізувати та оприлюднювати рішення Тернопільської міської ради 8-го скликання, які призвели до прямих втрат бюджету громади.

ЗАГАЛЬНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ (орієнтовні) за результатом 9-ї сесії (3 вересня 2021 р.) становлять орієнтовно П’ЯТЬ МІЛЬЙОІВ гривень.

А саме:

Рішення № 8/9/53

Про продаж земельної ділянки для обслуговування будівлі ресторанно-готельного комплексу за адресою вул.Б.Хмельницького,14а ТОВ «Партнер-Оверсіз».

Заключний етап оборудки з виведення високовартісної земельної ділянки біля залізничного вокзалу з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Затверджується ціна 562 тис.грн. при реальній ринковій вартості такої ділянки біля 3 млн. грн.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2,5 млн. грн.

Рішення № 8/9/73

Про надання дозволу на укладання договору земельного сервітуту за адресою вул. Лесі Українки гр. Жаловській Г.М.

Даним рішенням в обхід земельного аукціону надана земельна ділянка площею 167 м.кв. «на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку терміном на п’ять років для права проходу, проїзду, розміщення та обслуговування тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності за адресою вул. Лесі Українки».

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 300 тис. грн.

Рішення № 8/9/85

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні її цільового призначення за адресою вул. Чалдаєва гр. Лисак В.Б.

Заключний етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки загальною площею 0,10 га з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Спершу землю надали безкоштовно приватній особі «для будівництва та обслуговування приватного житлового будинку». Зараз же цільове призначення землі міняється на комерційну – «будівництво багатоквартирного будинку».

Посилання на рішення попереднього етапу оборудки – https://ternopilcity.gov.ua/…/rishennya-sesii/31396.html

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 2 млн. грн.

Рішення № 8/9/113

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельну ділянку площею 100 м.кв. для будівництва індивідуального гаража за адресою вул.Р.Шухевича,8.

Черговий етап оборудки з безкоштовного виведення земельної ділянки площею 100 м.кв. з комунальної в приватну власність в обхід аукціону. Земельна ділянка площею 100 м.кв. безкоштовно надається «під індивідуальний гараж» при середній площі гаража 25 м.кв. У подальшому з’являється можливість зміни цільового призначення ділянки на комерційну.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ БЮДЖЕТУ: 200 тис. грн.

Також потенційні ризики втрат бюджету несуть наступні рішення з розробки проектів землеустрою:

Орієнтовні фінансові втрати ми зможемо порахувати після оформлення кадастрового номера земельних ділянок.

Аналіз попередніх восьми сесій за посиланнями:

ЗАГАЛЬНІ (орієнтовні) ВТРАТИ БЮДЖЕТУ за підсумками шести сесій становлять орієнтовно 138 мільйонів 300 тисяч гривень.