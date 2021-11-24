Стимулами, а не розпіареними обіцянками: «УДАР Віталія Кличка» знає, як допомогти підприємцям

15 листопада бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький повідомив, що від початку року неухильно зростає кількість скарг від підприємців.

У партії «УДАР Віталія Кличка» переконані, що влада має позитивними стимулами для підприємців покращувати бізнесклімат в країні, а не розпіареними пустими проектами на кшталт «інвестнянь».

– Нещодавно був оприлюднений проміжний звіт бізнес-омбудсмена Марчіна Свенчицького. Згідно з його даними, кількість скарг від підприємців на порушення державних органів у липні-вересні 2021 року збільшилася на 20% порівняно з показником за другий квартал-2021. Це стало рекордом за весь час існування бізнес-обудсмена у країні. За словами обудсмена, якщо ця тенденція збережеться, то за підсумками 2021 року отримаємо рекордні за всю історію понад 2 тис. скарг, – повідомляють в «УДАРі Віталія Кличка».

Українській владі задля поліпшення бізнесклімату в країні не потрібно «вигадувати велосипед» та називати цю діяльність «інвестнянями», наголошує «УДАР Віталія Кличка».

– Для початку потрібно відмовитися від згубних для бізнесу ініціатив, що посилюють фіскалізацію та зарегульованість бізнесу. Яскравим прикладом цього став скандальний законопроєкт 5600, що атакує український бізнес та середній клас українців, – вважають «ударівці».

У партії зауважують, що покращення бізнесклімату в країні та зростання економіки можна і потрібно досягати заходами стимулювання, без посилення фіскального тиску, без збільшення бази оподаткування. А саме: встановленням рівних податкових правил для всіх, без пільг для великого бізнесу. Адміністрування податків та підприємницької діяльності загалом має бути прозорим та зрозумілим; вдосконаленням антимонопольного законодавства та налагодження ефективної роботи АМКУ, без врахування «особливих інтересів великого бізнесу»; завершенням судової реформи і встановленням однакових справедливих правил для всіх; дотриманням своїх зобов’язань перед інвесторами.

– Тільки заможні громадяни можуть створити сильну державу, – підсумували в «УДАРі Віталія Кличка».