САП вимагає тримати Михайла Головка за ґратами, а заставу залишити державі

Прокурор САП звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу голові Тернопільської обласної ради, який підозрюється у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

Підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави. Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25.10.2023 призвела до того, що строк дії процесуальних обов’язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання.

Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до особи більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тис. грн.

Про результати розгляду указаного клопотання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 26.06.2023 голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Деталі – https://cutt.ly/0wy804qW.

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.