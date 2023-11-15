Терасна дошка: переваги та особливості цього покриття для підлоги



Терасна дошка – це сучасний технологічний матеріал для укладання на підлогу. Вона чудово підходить для «вуличних просторів» поза приміщенням: веранд, терас, альтанок тощо. Батьківщиною цього виду покриття можна вважати Японію, де його використовували для балконів. Подібним матеріалом були вистелені палуби кораблів у давнину.

З технічної точки зору це спеціальні дощечки, щільно укладені одна до одної. Вони мають високу стійкість до опадів та сонячних променів.

Різновиди терасної дошки

За видами матеріалу, з якого виготовляють такий тип підлогового покриття, його ділять на три основні категорії. Декінг із натуральної деревини – це екологічний матеріал, що виготовляється з різних порід дерева – від економічних варіантів до дорогих, ексклюзивних. Найчастіше терасна дошка робиться з сосни, ялини та модрини. Саме хвойна деревина надійно служить у різних погодних умовах тривалий час.

Наступний вид – це дошка для терас із дерево-полімерного композиту (ДПК). Виготовляється у співвідношенні 1:1 з тирси або борошна та полімерного матеріалу.

Дошка з термодеревини дуже популярна серед споживачів, і не дарма. За її основу взято натуральну деревину, але вона проходить спеціальну термічну обробку до 190 градусів і набуває додаткових корисних характеристик.

Специфічні особливості термодеревини, що роблять цей матеріал популярним у будівництві та оздобленні:

стійка до опадів;

швидше висихає без деформації;

стійка до пошкоджень;

довше зберігається глибина кольору;

не боїться перепадів температури та вологості;

стійка до процесів гниття.

За товщиною терасна дошка поділяється на тонку (18–22 мм), середню (25–30мм) та товсту (42–50 мм). Від товщини залежить міцність майбутнього покриття.

Де використовується терасна дошка?

Завдяки своїй стійкості до погодних умов цей будівельний матеріал застосовується переважно на вулиці, тому що він не втрачає привабливості, колір залишається насиченим навіть за умови яскравого спекотного сонця, а вологий клімат не викликає процесів гниття.

Найчастіше терасну дошку використовують для:

будівництва альтанок;

покриття підлог на терасах та у відкритих будівлях;

садових доріжок;

сходів та оформлення вхідної зони будинків;

балконів та лоджій;

лазень та саун;

територій поруч із басейнами та іншими водними об’єктами.

Крім того, застосовується для дитячих майданчиків.

Переваги терасної дошки

Гідрофобність – це властивість до водовідштовхування. На відміну від звичайного дерева, навіть захищеного спеціальними розчинами, терасна дошка дійсно не намокає та не псується від опадів. Специфічний склад робить її непривабливою для комах, грибка та плісняви. Звичайне дерево потерпає від цього, а терасна дошка таких проблем не має.

Переваги продукції:

Вогнетривка. Смоли, що містяться в складі матеріалу, дозволяють йому протистояти пожежі. Екологічна. Попри своє технологічне походження, не виділяє шкідливих речовин. Стійка до агресивного зовнішнього середовища. Луги, кислоти та ультрафіолет, які так чи інакше впливають на об’єкти на свіжому повітрі, для терасної дошки не страшні. Також вона стійка до перепаду температур, що є значною перевагою. Тривалий термін служби. Найчастіше, залежно від виробника, терасна дошка має високий гарантійний термін експлуатації (від 10 до 25 років).

При покупці декінгу з натуральної деревини необхідно пам’ятати, що за ним потрібен певний догляд: хоча б раз на місяць необхідно обробляти його мильним розчином, не можна використовувати абразивні та агресивні мийні засоби. Якщо з’явилися забруднення, їх необхідно своєчасно видаляти, оскільки вони можуть в’їстися в поверхню.