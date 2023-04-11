Тернопіль відвідає один з засновників фонду «Blue/Yellow» Йонас Охман, який допомагає українській армії

У вівторок, 11 квітня, о 17.00 в Тернопільському прес-клубі (вул.Качали,3) розпочнеться зустріч тернопільських журналістів із надзвичайно цікавою людиною, яка присвятила себе волонтерству задля української Перемоги. Це – Йонас Охман (позивний “Панда”), кінодокументаліст і журналіст, один із засновників міжнародного волонтерського проекту «Blue/Yellow», мета якого – допомога українській армії. Фонд «Blue/Yellow for Ukraine» з 2014 року забезпечує наших військових оптикою, технікою, автомобілями та іншими необхідними речами, він брав участь у найбільших зборах, яких потребувала Україна, і посідає друге місце в десятці найактивніших у світі серед фондів, компаній та приватних осіб за розміром підтримки ЗСУ.

Разом з Йонасом Охманом гостями прес-клубу також будуть харків’янин Олег Абрамичев (“Піротехнік”) – співзасновник Благодійного фонду Сергія Жадана та громадської організації БЛУ/ЕЛОУ Україна, і Юлія Мамчак, керівниця тернопільської ГО «Країна рівності та правди», діяльність якої від початку війни повністю переформатовано на допомогу ЗСУ.