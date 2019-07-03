Що Іван Ковалик вимагає в РНБО?

Сьогодні у світі відбувається своєрідне розширення поля бою в інформаційний простір. Україна є чи не найяскравішим та наймасштабнішим прикладом поля бою у гібридній війні, розпочатій Росією.

В Україні працюють ряд проросійських телеканалів, які помилково називають українськими. Насамперед – це “Інтер” (власники: Фірташ, Льовочкін, Медведчук), “112” (Медведчук), “NewsOne” (Медведчук). З 2014 року власники цих каналів вклали значні суми коштів з метою залучення ще більшої телевізійної аудиторії та пропагування серед глядачів потрібних їм “ідей”.

Наразі хвиля активізації проросійських впливів в українському інформаційному просторі ще більше посилилася. Віктор Медведчук активно скуповує все нові і нові інформаційні ресурси. В його власності сьогодні вже знаходяться такі телеканали як: “NewsOne”, “112 Україна” та “ZIK”. Останній був придбаний 14 червня 2019 року.

Львівський бізнесмен Петро Димінський продав телеканал “ZIK” народному депутатові Тарасові Козаку

Козак належить до найближчого оточення Віктора Медведчука — голови політради партії “Опозиційна платформа – За життя” та кума президента Росії Володимира Путіна.

Тому, розуміючи сутність гібридної війни та впливу інформаційних технологій на суспільство та національну безпеку, ми разом з громадсько-політичною організацією “Вільні Люди” ще в березні 2016 року започаткували кампанію “Звільни інформпростір від окупантів”. Ця кампанія дала свої результати, десятки провайдерів змушені були припинити трансляцію забороненого контенту (заборонені російські виконавці та телепередачі). Ми добилися прийняття закону, що встановлює обов’язкову 35% квоту україномовних пісень та передач на радіо, захистивши інтереси українського інформаційного простору. Ми ініціювали та втілили громадську кампанію “Інтеру – бойкот” (власником якого є одіозний олігарх Дмитро Фірташ та Віктор Медведчук), аби цей канал, який є одним з рупорів кремлівської пропаганди в Україні, припинив мовлення.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову про застосування санкцій щодо засновників телеканалів “112 Україна” і “NewsOne”. За неї проголосувало 229 депутатів. Проте, РНБО до сьогодні не прийняла рішення щодо заборони діяльності проросійських телеканалів в Україні. Це вкотре підтверджує тезу про те, що попередня влада, яка сьогодні взяла на озброєння тези про боротьбу з російським реваншем в Україні, лукавить. Коли вся повнота влади в країні була в їхніх руках, вони не боролися з російським реваншем, вони імітували боротьбу!

В січні 2018 року ми також пікетували телеканал ZIK та вимагали звільнення Наталії Влащенко — генерального продюсера і ведучої каналу, яка запросила в ефір по відеозв’язку колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича, юриста Андрія Портнова, який швидше за все, причетний до окупації Росією частини території України.

Я закликаю Раду національної безпеки і оборони України негайно реагувати!

Провести засідання для розгляду питання щодо загроз інформаційній безпеці. Розглянути постанову щодо заборони діяльності проросійських телеканалів в Україні, яка була проголосована Верховною Радою 4 жовтня 2018 року.

Необхідно очистити інформаційний простір України від російської риторики, бо це питання національної безпеки. Заборона діяльності таких телеканалів як “Інтер”, “112”, “NewsOne” та “ZIK” завдасть відчутного удару по головних виконавцях реваншу проросійських сил в Україні. Напередодні виборів до Верховної Ради ці телеканали будуть центральними рупорами реваншу проросійських сил. Ми повинні пам’ятати, що там, де працює російська пропаганда, обов’язково з’являться російські танки.

“Потрібно захистити наш інформаційний простір від його повзучого захоплення в інтересах Російської Федерації!”