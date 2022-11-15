Міськрада Тернополя затвердила дизайн-код міста

Міськрада затвердила вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок

Міськрада Тернополя затвердила загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок. Такий документ розробили після підтримки петиції про дизайн-код міста.

Вимоги щодо вигляду вивісок розробили фахівці управління стратегічного розвитку міста та управління містобудування, архітектури та кадастру спільно з громадськими активістами. У документі є вісім категорій вивісок/табличок дозволених для розміщення.

У документі також описані порушення розміщення вивісок, а також загальні вимоги та обмеження щодо освітлення зовнішньої реклами.

Вивіска на підкладці (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче одного метра від рівня входу або тротуару, однією або окремими частинами тільки в межах дверних, віконних та вітринних прорізів) загальною площею не більше трьох квадратних метрів.

Вивіска окремими літерами (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче одного метра від рівня входу або тротуару, однією або окремими частинами тільки в межах частини фасаду, належної особі) загальною площею не більше трьох квадратних метрів.

Табличка (площею до 0,3 квадратних метра, не нижче одного метра від рівня входу або тротуару). У разі наявності в будівлі (споруді) кількох власників (користувачів), дозволяється одна або декілька однакових за розмірами і матеріалом табличок.

Вивіска на даху, фронтоні, вище першого (цокольного) поверху (тільки окремими літерами площею в зовнішніх межах не більше трьох квадратних метрів, якщо особі належить не менше 75% будівлі або вивіска є загальною назвою об’єкту, крім ТЦ та ТРЦ за межами історичного ареалу, для яких достатньо комплексного розміщення вивісок і табличок).

Вивіска (табличка) на дверях, вікні або вітрині (з площею заповнення прорізу не більше 30%, а у межах історичного ареалу – тільки у вигляді вітринної вивіски, табличок на дверях, вивіски (таблички), що не наклеюється на внутрішню поверхню вітрини (віконного отвору), а також маркізи).

Вивіска (табличка) на огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо особі належить не менше 75% земельної ділянки або будівлі (споруди) на земельній ділянці (не нижче одного метра від рівня входу або тротуару).