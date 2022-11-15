Міськрада Тернополя затвердила дизайн-код міста
Міськрада затвердила вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок
Міськрада Тернополя затвердила загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок. Такий документ розробили після підтримки петиції про дизайн-код міста.
Вимоги щодо вигляду вивісок розробили фахівці управління стратегічного розвитку міста та управління містобудування, архітектури та кадастру спільно з громадськими активістами. У документі є вісім категорій вивісок/табличок дозволених для розміщення.
У документі також описані порушення розміщення вивісок, а також загальні вимоги та обмеження щодо освітлення зовнішньої реклами.
- Вивіска на підкладці (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче одного метра від рівня входу або тротуару, однією або окремими частинами тільки в межах дверних, віконних та вітринних прорізів) загальною площею не більше трьох квадратних метрів.
- Вивіска окремими літерами (дозволяється не вище першого (цокольного) поверху та не нижче одного метра від рівня входу або тротуару, однією або окремими частинами тільки в межах частини фасаду, належної особі) загальною площею не більше трьох квадратних метрів.
- Табличка (площею до 0,3 квадратних метра, не нижче одного метра від рівня входу або тротуару). У разі наявності в будівлі (споруді) кількох власників (користувачів), дозволяється одна або декілька однакових за розмірами і матеріалом табличок.
- Вивіска на даху, фронтоні, вище першого (цокольного) поверху (тільки окремими літерами площею в зовнішніх межах не більше трьох квадратних метрів, якщо особі належить не менше 75% будівлі або вивіска є загальною назвою об’єкту, крім ТЦ та ТРЦ за межами історичного ареалу, для яких достатньо комплексного розміщення вивісок і табличок).
- Вивіска (табличка) на дверях, вікні або вітрині (з площею заповнення прорізу не більше 30%, а у межах історичного ареалу – тільки у вигляді вітринної вивіски, табличок на дверях, вивіски (таблички), що не наклеюється на внутрішню поверхню вітрини (віконного отвору), а також маркізи).
- Вивіска (табличка) на огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо особі належить не менше 75% земельної ділянки або будівлі (споруди) на земельній ділянці (не нижче одного метра від рівня входу або тротуару).