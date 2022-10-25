Що не так з тарифами на житло? Петро Ландяк звернувся до влади

ЩО НЕ ТАК З ТАРИФАМИ НА ЖИТЛО?

ЗВЕРТАЮСЬ ДО ВЛАДИ І ЖЕКІВ, ІНФОРМУЮ ЛЮДЕЙ.

Якщо приймають Закон, а він не працює як задекларували, то для чого тоді депутати за державні гроші “протирали штани”?

Не буду затрачати багато часу, щоб давати оцінку діючому Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, але розбираючись з теперішнім і попереднім законами, скажу коротко – з прийняттям теперішнього появилось більше нерозв’язаних проблем.

В попередньому не було інструменту впливу споживача, який мав лише обов’язок платити кошти, а влада і жеки за нього мали всю роботу на будинку планувати і її виконувати. А як, в кінці-кінців, було насправді – тернополяни знають..

Змінили закон. Тепер, ніби то, для мешканців відкрили механізми, як впливати на роботу жеку і навіть надали право визначати – хто з жеків буде виконувати роботи по будинку. При цьому замість жеку придумали іншу назву – управитель, але кращого результату від змін у назві не очікую. А скоріше навпаки! Чому? Бо не змінились підходи до роботи: ні інформаційно, ні методологічно і людей не підготували до потрібних змін.

А якраз такою є місія влади від верховних депутатів – до низів, принаймі на сьогоднішньому етапі. І так працюють у Європі.

Тепер конкретні приклади.

Наша громадська організація “Українська народна варта”, поки що частково, проаналізувала тарифи в розрізі декількох будинків по кожному тернопільському жеку, крім двох, які нам не надали інформацію. Серед цих двох – один жек “заїжджий”, з Кременчука, якому влада відвела більше 380 будинків, із 1500, які є у місті і інший жек, який обслуговує колишні гуртожитки Текстерно. Виходячи з цього, ми змушені були повторно направити листи цим управителям (жекам), в тому числі і міському управлінню житлово-комунального господарства.

Кажуть, що за цим “зальотним жеком” стоять представники київської влади, які, розумію, дотиснули міського голову, коли міськрада організовувала конкурс на визначення управителів будинків.

Чи цей “зальотний жек” приїхав надавати послуги, чи лише збирати у тернополян гроші? Поживемо-побачимо… Хоча моя думка, що друге!

Торкнуся двох дуже важливих статей квартирної плати – це обслуговування внутрішньо – будинкових мереж і поточного ремонту.

Протягом багатьох років вартість планових коштів на поточний ремонт будинків була значно більшою від вартості запланованих робіт по обслуговуванню мереж. І це було правильно. Бо ремонту підлягають всі конструктиви будинку: дах, стіни фундамент, прилегла територія, дитячий майданчик, сходові клітки, підвальне приміщення. А обслуговування мереж будинку визначається значно меншими за обсягами роботами, перелік і періодичність яких можна прочитати в діючому наказі Державного Комітету з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 році за №150 і чинному наказі Міністерства Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за від 14 грудня 2012 року за номером 603.

Дещо з історії. У затверджених по Тернополю тарифах в 2004 році вартість обслуговування мереж на 1кв.м. житла становила 2.5 коп., а поточного ремонту – 7.5 коп.. Тобто поточний ремонт будинку обходився тернополянам дорожче у три рази ніж обслуговування мереж. У 2008 році ці цифри становили, в розрахунках тарифу, відповідно 6 і 20 коп., або співвідношення між ними становило 3,3 рази. У 2011 році планова вартість робіт по обслуговуванню мереж дорівнювала 21.5 коп.і була збільшена на 60% (+13,5 коп.) за рахунок обов’язку жеків проводити роботи з обслуговування мереж гарячого водопостачання і опалення (до цього названі роботи проводило міськтеплокомуненерго), а поточний ремонт тоді становив 40 коп. Тобто вартість поточного ремонту була більша майже у два рази.

Після 2011року тарифи змінювались лише методом поправочних коефіцієнтів, тому змін співвідношень вартості робіт між обслуговуванням мереж і поточним ремонтом не було.

Що запланували сьогоднішні Управителі ( жеки) житла в нашому місті???

Окремі з них в тарифі на квартирну плату (обслуговування житла) передбачили для мереж 17-20 коп. на один метр житла, інші – 50-60 коп., а є такі, які хочуть з мешканців збирати на ці роботі від 80 коп.до 1 грн. (?!!). При цьому не зрозуміло чому, але допущено дуже великі коливання вартості цієї послуги навіть в межах одного жеку. Те, що такі великі гроші будуть вкладені в будинок, мені важко повірити. Тим більше, ще окремою стрічкою в структурі тарифу передбачені кошти на ремонт внутрішніх мереж. І вони, по різних жеках, встановлені у дуже великому діапазоні – від 20 до 70 коп.на 1кв.м житла.

Також зазначаю – тариф на іншу дуже значиму статтю, поточний ремонт, в різних управителях (жеках), коливається від 70 коп. до 2-ох з лишнім гривень на 1 кв.м. житла (?!!) і по багатьох з них є достатньо високим. Поряд з цим по деяких управителях ( жеках) вартість поточного ремонту є меншою від надто завищених витрат на обслуговування мереж, що не піддається логіці (!!!).

Знаю, що в міській раді немає, в даний час, спеціаліста по тарифах. І критикувати за це владу ніби немає підстав, бо мешканці будинків мали повне право самостійно визначити хто в них на будинку буде Управителем і хто виконає функції виконавця (ЖЕКу). Інша справа, що більшість з них цього не зробили. Але чи готові мешканці всіх будинків, в даний час, до таких рішень…? Вважаю –ні!

Маємо замкнуте коло. З цього роблю висновок, що народні депутати Верховної Ради попереднього скликання, які приймали закон, не думали – чи все зробили для того, щоб цей закон запрацював. А теперішні нардепи, мабуть, не цікавляться, що відбувається в реальному житті.

Виходячи з цього, влада Тернополя має невідкладно звернути увагу на вищевказані проблеми, адже крім неї ніхто не може їх вирішити. Наша громадська організація готує до міської ради відповідного листа, з викладенням чітких аргументів. Ще не так багато пройшло часу від прийняття рішення з визначення тих, хто має обслуговувати будинки в місті, тому багато що негайно треба зупинити та змінити.

Про інші важливі проблеми на цю тему – в наступному пості.

ВВАЖАЮ, ТЕРНОПОЛЯНИ ПОВИННІ АКТИВНІШЕ ЦІКАВИТИСЬ ЦИМИ ПРОБЛЕМАМИ І БРАТИ УЧАСТЬ У ЇХ ВИРІШЕННІ.

Петро Ландяк