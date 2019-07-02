Степан Барна витримав «іспит» владою і залишився близьким до людей

Символічно у День Конституції України П`ятий Президент України та лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко представив свою команду на Тернопільщині. Кандидатом від міста Тернополя у мажоритарному окрузі (ОВО № 163) є Степан Барна, голова Тернопільської ОДА 2015-2019 років.

«Я пишаюся тим, що членом нашої команди є Степан Барна. Саме такі молоді, але досвідчені люди повинні представляти Тернопіль. Степан Барна проявив себе успішним управлінцем, зумів забезпечити розвиток області. Впевнений, що він так само добре працюватиме для тернополян у парламенті. Те, що він балотується у мажоритарному окрузі від нашої партії – показник довіри. Степан Барна знає, чим живе його край, знає потреби тернополян. І у нього достатньо досвіду, щоб вміло поєднати законотворчу діяльність з відстоюванням інтересів свого округу», – зазначив Петро Порошенко.

П`ятий Президент України відзначив, що Степан Барна керував Тернопільською областю у найскладніший період, але блискуче впорався з усіма викликами, тож його сміливо можна вважати найуспішнішим очільником краю за всю історію.

У перший рік війни Степан Барна зумів організувати будівництво фортифікаційних споруд для наших воїнів на лінії зіткнення, які сьогодні відбивають атаки ворога на Сході, а також забезпечив відновлення військових частин в області. Сьогодні на місці руїн – уже функціонуючі гуртожитки для військових за стандартами НАТО.

Пізніше, Степан Барна проявив себе вмілим державним менеджером – прийнявши область на аутсайдерських позиціях у більшості напрямків, зумів забезпечити сталий розвиток основних галузей та притік капітальних вкладень. Результатом цього стало те, що Тернопільщина за більшістю показників економічного зростання піднялася до ТОП-10 серед регіонів України.

У сфері охорони здоров’я та освіти за його каденції були реалізовані масштабні проекти, серед яких: відкриття на базі Тернопільської університетської лікарні найпотужнішого кардіоцентру у Західній Україні, де вже проведено близько ста операцій на відкритому серці. А також завершено дві школи-довгобуди у с.Горигляди Монастириського району та с. Соколів Теребовлянського району.

«Усі бачили як я працюю на посаді голови ОДА: я завжди був відкритий, публічно звітував про роботу, я не спорудив «муру» між собою та людьми – кожен із жителів області міг легко зі мною зустрітися для вирішення своїх проблем. Таким я і лишаюся тут, у Тернополі. Тепер працюватиму для тернополян у парламенті. Прагну своїми рішеннями та діями забезпечити добробут та безпеку в Державі. Водночас знаю, які механізми треба задіяти на центральному рівні, щоб вирішити проблеми тернополян, а у місті реалізувати конкретні, потрібні людям проекти», – зазначає Степан Барна.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради України відбудуться 21 липня. За одним бюлетенем українці обиратимуть партію, за іншим – депутата від свого округу.