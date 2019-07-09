“NewsOne скасував телеміст із каналом Кремля, але боротися з Медведчуком ми продовжимо”

Вітаємо усі проукраїнські демократичні сили з тим, що ми разом домоглися скасування злочинного медіа-заходу.

Телеканал “NewsOne” передумав влаштовувати телеміст із пропагандистським мовником країни-агресора “Росія24”. Ця невелика перемога в інформаційній війні, що точиться на нашій території вже 5 років і останні місяці переходить в усе більш активну фазу, показує на скільки сильні ми, коли згуртовані.

Однак, це не повинно ні на секунду зняти з порядку денного нашого головного питання – російського реваншу через нарощування влади в Україні (медійної, фінансової, партійної) кума Путіна. Партія “Українська стратегія Гройсмана” продовжить вживати заходи для унеможливлення поновлення його впливу на українську політику і українське життя.