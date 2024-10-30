На Тернопільщині в лісі загубилася жінка

На Тернопільщині працівники поліції розшукують літню жінку, яка пішла в ліс та не повернулася ‼️

🟡 29 жовтня близько 11 години вийшла з дому Матвіїв Надія Миколаївна 1949 року народження жителька села Підгороднє Тернопільського району, пішла в місцевий ліс по гриби та назад не повернулася.

🟢 Була одягнена в зелену хустку, темний светр та довгу чорну спідницю.

‼️ Поліцейські звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукувану чи знаєте про її місцеперебування, телефонуйте за номером: 098-721-11-80 або на спецлінію 102 ‼️