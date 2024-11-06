Протягом 2022-2023 рр. у підприємства назбиралися чималі суми боргів, каже директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма. Станом на початок жовтня, у них орієнтовно 80 млн грн заборгованості перед Міністерством фінансів. Саме тому переконують — варто збільшити тариф для населення, пише «20 хвилин».

У 2024 році підприємство продовжує працювати за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП, які формувалися на базі цін 2020-2021 року. Протягом 2022 року зростали ціни на основні статті витрат з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на які вже у 2022 році у підприємства не вистачало коштів. У 2023-2024 році ціни продовжили зростати, i це надалі погіршувало фінансовий стан КП «Тернопільводоканал», каже Володимир Кузьма.

— Це не є суто проблемою тернопільського Водоканалу, подібна ситуація у всіх водоканалів України, — наголошує Володимир Кузьма.



Не підняли тариф

Від 1 січня за 1 куб м води ми мали би платитити 44, 46 грн, а з липня ціна, прогнозували, підскочить ще майже на 7 грн і вартуватиме 51,38 грн. Новий тариф тоді затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг. Але його не прийняли через неточності у розрахунках, через що тоді піднялася неабияка хвиля негативу. Тарифи мали переглянути згодом, однак цього так і не зробили.

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Вдруге про подорожчання тарифів заговорили влітку 2023 року. Тоді пояснили це здорожчанням електрики майже вдвічі. І що КП «Тернопільводоканал» щодня витрачає 350 тисяч гривень лише на електроенергію. Фактично все устаткування підприємства – від артезіанських свердловин до водопровідних і каналізаційних насосних станцій потребує електроживлення. Суттєво змінилися і ціни на інші важливі складові тарифу. Наприклад, вартість реагентів зросла в 4 рази, а паливно-мастильних матеріалів – удвічі.

Однак тарифи у Водоканалів по всій Україні заморожені — і Кабмін рекомендував НКРЕКП залишити на тому ж рівні, як і до початку повномасштабного вторгнення, запевнив Володимир Кузьма.

НКРЕКП навіть у червні 2024 року переглянула тариф — відтоді 1 куб води у Тернополі мав би вартувати 58,7 грн. Проте піднялася хвиля негативу, виступали політики, і врешті Президент України заявив, що перегляд тарифів в час війни — то, мовляв, ганебна справа, і Нацкомсія скасувала своє рішення. Для населення тариф залишили на рівні 37 грн.

Боргова яма росте

— Всі розуміють, що за два роки паливно-мастильні матеріали, електрика, інші складові витрат, заробітна плата працівників, матеріали – усе подорожчало, і як суто математично рахувати – ми лише поглиблюємо боргову яму, — каже Володимир Кузьма. — Ми реалізуємо послуги і фактично працюємо в збиток. Мінфін має право паралізувати рахунки, якщо не розрахуватися за електрику, не платити зарплату, не закупити матеріали для ремонтів — це все виллється у неспроможність надання нами послуг.

За словами керівника підприємства, вони провели економічно обгрунтовані розрахунки, тариф, каже, має бути орієнтовно 70 грн за куб. Але зараз потрібно хоча б для всіх споживачів встановити 58 грн/куб, як вирішила НКРЕКП.

— Є різні джерела, за рахунок яких можна бодай частково закривати різницю. У Нацкомісії нам радять звертатися і до місцевого бюджету. Але 4% ПДФО, які є у громадах, не вистачає, — говорить пан Кузьма.

Що в тарифі?

Однією з найважливіших статей витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення є витрати на електроенергію, продовжує начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.

Протягом 2022-2024 років ціни на електроенергію збільшились на 50% у порівнянні з цінами, передбаченими тарифами. У ціні послуги для населення вона закладена на рівні 2021 року – 5,62368 грн./кВт.год, у тарифах для інших споживачів — 8,51064 грн./кВт.год, хоча фактичний тариф в серпні і вересні 2024 року для юросіб становив 10,34608 грн./кВт.год та 10,07186 грн./кВт.год відповідно.

— У межах чинного законодавства України, з метою уникнення відключень i нарахування штрафних санкцій, підприємство зобов’язане своєчасно та в повному обсязі оплачувати спожиті енергоносії, — пояснив Володимир Водовіз.

«20 хвилин» поцікавилися також, чому за стільки часу не подбали про альтернативне живлення, скажімо, сонячні панелі чи вітряні станції.

— У нас є організоване «альтернативне» живлення обʼєктів від дизельних генераторів, — каже Володимир Кузьма. — Ми його впроваджували більше року часу. Але й воно не може бути 100% альтернативою, у силу певних обмежень, а також є дорожчим у 2,5-3 рази, ніж живлення від централізованої електричної мережі. По «сонячній енергетиці» зараз активно займаємось, але вона не може бути альтернативою, а тільки частково заміщувати «централізовану» електроенергію.

Впровадження цього проєкту є дороговартісним, а фінансова ситуація погана через непереглянуті тарифи, запевняє керівник Водоканалу.

Двічі на рік — понад мільйон кредиту

Для того, щоб забезпечити якість води, підприємство також використовує реагенти, вартість яких протягом 2022-2023 років зросла більше ніж у 2,5 рази, кажуть тут.

Наступна стаття витрат, яка закладені у тариф — паливно-мастильні матеріали. У чинному тарифи врахували ціну 25-26 гривень за літр, а фактична ціна, станом на жовтень 2024 року, складає 50-60 грн за 1 літр палива.

А ще комунальники нарікають, що не можуть платити гідної зарплати працівникам та покрити витрати на податки і збори, планово-попереджувальні ремонти, охорону об’єктів та інше.

Окрім того, у рамках участі у проєкті «Розвиток міської інфраструктури-2», найбільшому інвестиційному проєкті Уряду України у сфері водопостачання та водовідведення, наш Водоканал до 15 червня та до 15 грудня повинен повертати 5% вибраної основної суми Субкредиту.

Сума щоразу різна, але становить приблизно 1 млн 200 тис. доларів США.

— У зв’язку з відміною рішення НКРЕКП про встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на 2023 рік для нашого підприємства, за результатами 2023 року та І півріччя 2024 року наше підприємство не отримало в повній мірі економічно обґрунтованих доходів і, відповідно, не змогло розрахуватись з Міністерством Фінансів України за користування кредитом Світового банку, — каже Володимир Водовіз.

Чому закупляли айфони і ноутбуки

У КП «Тернопільводоканал» кажуть, що зверталися із проблемою до міськради та поліції, а також подали до суду позови до Нацкомісії — за скасування постанови про нові тарифи. Кінцеве рішення по справі суд ще не прийняв.

Попри велику суму боргу, КП продовжує купувати техніку. Приміром, 13 смартфонів Samsung Galaxy A05 на 64 Гб пам’яті. І ще – два iPhone 13. На це витратили 111 513 гривень.

КП «Тернопільводоканал», приміром, оголосив 28 жовтня аукціон на закупівлю 27 смартфонів. Очікувана вартість складає 162 тис гривень. Наразі закупівля триває.

Також, за даними сайту prozorro.gov.ua, Водоканал купив шкіряну сумку для ноутбука BlankNote Black за 7299 гривень 17 жовтня.

Більше про ці покупки розкажемо згодом.

Що у сусідів

«20 хвилин» промоніторили, скільки сплачують за воду у сусідніх із Тернополем містах. Журналісти також скерують запити до Водоканалів, аби дізнатися, чи планують і вони підвищувати тарифи і як зараз виживають.

У Львові тарифи на водопостачання та водовідведення для населення залишаються без змін на рівні тарифів, ухвалених станом на 24 лютого 2022 року — 25,88 грн 1 куб. м. (з ПДВ), повідомили у Львівській міськраді.

У Рівному один куб води коштує 32,592 грн.

У Хмельницькому тариф для населення залишається незмінним і є найнижчим серед наших сусідів. За воду хмельничани сплачують 27,39 грн за куб.

– на централізоване водопостачання – 14,17 грн. за 1 куб. м (з ПДВ);

– на централізоване водовідведення – 13,22 грн. за 1 куб. м (з ПДВ).

А в Івано-Франківську один куб води коштує 28,236 грн.

У Чернівцях за куб води мешканці сплачують 27,91 грн.

У районах Тернопільщини вартість значно більша. Скажімо, у Кременці за куб води сплачують 48,08 грн, а в Чорткові – 68, 02 грн. Там тариф на централізоване водопостачання – 42,25 грн/м3 (з ПДВ); тариф на централізоване водовідведення – 25,77 грн/м3 (з ПДВ). У Бережанах у місяць за куб води сплачують 40,22 грн.

Колажі «20 хвилин»