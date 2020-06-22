Проблема заторів та затоплень Тернополя стає все гострішою.

Можна довго дискутувати та аналізувати причини щоденних автомобільних заторів по всьому місту в робочі дні та затоплень багатьох ділянок після кожного посереднього дощу.



Місто опиняється в транспортному колапсі чи не щодня навіть при закритих дитячих садках та за відсутності навчання в школах, училищах, університетах.

Окремі прибудинкові території, вулиці й перехрестя під час кожної зливи перетворюються на річки, які неможливо безпечно подолати ні пішки, ні автомобілем.





На переконання Сила Людей Тернополя головними причинами є:

1. Хаотична, все більш ущільнена, забудова вільної міської землі замість розвитку нових мікрорайонів.

2. Поодинокі точкові спроби інфраструктурно-транспортн их покращень замість системного підходу до вирішення проблем.

На жаль, безвідповідальне управління містом владою на чолі з Сергієм Надалом у сферах земельних відносин, будівництва, архітектури й транспорту протягом останніх 10-ти років створило проблеми, які вмить вирішити неможливо.

Це буде непросте завдання та випробування для майбутньої нової влади міста.

Мільярди гривень витрачені неефективно. Замість вирішення інфраструктурних проблем міста (водовідведення, транспорт та ін.) тернополян розважали фестивалями та задобрювали тротуарами, “обраними” прибудинковими територіями, набережною та фонтанами.

За кілька місяців тернополян, як і всіх українців, чекають місцеві вибори.

Закликаємо містян не зробити помилки і не стати вкотре жертвою масованих політичних технологій діючої влади міста, вартістю десятки мільйонів гривень.

Тернопіль заслуговує на розвиток, а не хліб, видовища, затори та паводки! – йдеться в заяві Сила Людей Тернополя.