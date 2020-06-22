14:48 | 22.06.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Політика 

“Креатор-Буд” стартував з  літньою акцією у Варшавському Мікрорайоні

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Літо – пора, особлива своїми сюрпризами, подарунками і приємними несподіванками. Гарячі пропозиції для своїх покупців підготувала і компанія Креатор-Буд.  Літня акція  для тих, хто в пошуках уже збудованого житла, РОЗПОЧАЛАСЬ! З 22-го червня до 15-го липня знижки на  квартири у ВАРШАВСЬКОМУ МІКРОРАЙОНІ  – до 15-ти відсотків. То ж, придбавши омріяне житло, одночасно  можна заощадити кошти для сімейного відпочинку.  Відділ продажу квартир працює щодня, окрім вихідних, на території будівництва мікрорайону, Підволочиське шосе, (поруч Збаразького кільця).  

тел. 097 352 70 07    www.kreator-bud.com

Варшавський мікрорайон! Лови літо з вигодою!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *