Літо – пора, особлива своїми сюрпризами, подарунками і приємними несподіванками. Гарячі пропозиції для своїх покупців підготувала і компанія Креатор-Буд. Літня акція для тих, хто в пошуках уже збудованого житла, РОЗПОЧАЛАСЬ! З 22-го червня до 15-го липня знижки на квартири у ВАРШАВСЬКОМУ МІКРОРАЙОНІ – до 15-ти відсотків. То ж, придбавши омріяне житло, одночасно можна заощадити кошти для сімейного відпочинку. Відділ продажу квартир працює щодня, окрім вихідних, на території будівництва мікрорайону, Підволочиське шосе, (поруч Збаразького кільця).

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Варшавський мікрорайон! Лови літо з вигодою!