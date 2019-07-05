Ми точно йдемо в парламент не “по приколу”, – Микола Томенко в Тернополі

З ким на парламентські вибори йде політична сила “Громадянська позиція”, хто над чим тут працює, з чого починатимуть роботу в новій Верховній Раді й зокрема про сферу освіти – про це та інше вчора в Тернополі розповів представник партії Микола Томенко.

– На парламентські вибори “Громадянська позиція” йде у схожому форматі, що й на президентські, – розповів Микола Томенко під час зустрічі з тернопільськими ЗМІ. –Це – команда “Рідної країни”, яка влилася в єдиний партійний список “Громадянської позиції”, команда Дмитра Добродомова – “Народний контроль”, Миколи Катеринчука – “Європейська партія України” і люди, які не пов’язані з партійними середовищами, але є фаховими людьми — наприклад, Віктор Трепак, Олександр Савченко та багато інших.

Списки в інших: тепер все вирішують торги

На думку Миколи Томенка, цьогорічні вибори до парламенту перетворилися на боротьбу форми, а не змісту:

Що б там не говорили, і навіть автор тези “по приколу”, в основному всі діють якраз по приколу. Нам через це дуже важко, бо ми точно “не по приколу”. Ми підбирали людей, які чітко розуміють, що в тому парламенті робити наступного дня після виборів. Вони зможуть зайти в будь-який комітет Верховної Ради і зразу поставити на місце кураторів відповідних напрямків в Уряді та змусити їх працювати.

Томенко також пояснив, чому насправді деякі партії так довго не показували списки кандидатів.

– Наша партія «Громадянська позиція» першою подала повний список кандидатів. Що зробили інші? Пафосно представили першу п’ятірку, а потім перекроювали, додавали і торгувалися за номери. Мова йде про брендові партії, де є картинка, а людей збирали по ходу справи: «Слуга народу», партія Смешка, «Голос». Таке хамство відбувається вперше. Раніше все затверджував з’їзд, тепер вирішують торги.

За Миколою Томенком у “Громадянській позиції” закріплена гуманітарна політика. Передусім, він має на меті зупинити впровадження африканської моделі школи в українській освіті.

Люди, які прийшли з Яценюком, будували стару американську кальку школи для африканських країн, – зазначив М. Томенко. – Африканська модель — це коли немає доріг і підготовлених людей, дітей треба звозити в одне місце, вчити, відтак, – розвозити. Каганович ще так робив з Україною, який вважає, що в селі треба винищити українців, бо там є український дух, українська мова, українські власники.

Вони поділили український народ на два сорти

Пріоритетним для Томенка є доступність вищої освіти та збереження профтехосвіти.

– Я не буду розвалювати університети, профтехосвіту. Я їх захищатиму, – каже політик. – У нас працює міф, що в Україні забагато людей з вищою освітою. Поїдьте в Ізраїль, Америку, Канаду, запитайте там, скільки людей у них з вищою освітою? Ідеологія цивілізованих країн полягає в тому, щоб було якнайбільше освічених людей, і не обов’язково, аби вони працювали за фахом. Вища освіта – це виховання, культура, цінності, повага до держави.

– Бідним дітям у нас уже заборонили бути юристами, – сказав Микола Томенко. – У магістратуру в нас вже немає жодного безкоштовного замовлення. Мінімізують кількість бюджетних місць і на бакалаврат. Уряд сказав, що юристи – модна професія, тому брати сюди тільки контрактників. Виходить, якби я народився зараз у Черкаській області, ніколи б не став теперішнім Томенком, тому що у моїх батьків не було грошей заплатити за контракт. Вони поділили український народ на два сорти — діти бідних сімей і заможних. То це називається реформою освіти?

Важливо, щоб разом з корупцією не знищили зміст навчання

За словами Миколи Томенка, сьогоднішня система освіти знищує українську школу.

– Батьки налаштовують дітей, особливо в старших класах, орієнтуватися на 3-4 предмети, беруть репетиторів, відтак школа взагалі не потрібна, – акцентував політик. –То ми хочемо, аби діти зазубрили 3-4 предмети, чи щоб думали, мислили, переживали, були громадянами України?

Система оцінювання знань школярів теж потребує оновлення. Над цим теж працюватиме команда “Громадянської позиції”.

–Я – за ЗНО, бо я його вводив, – каже М. Томенко. – Ця ідея була, аби знищити корупцію, і вона виконує свою місію. Але важливо, щоб разом з корупцією ми не знищили зміст навчання, виховання, просвітницьку роботу в школі. Вважаю, треба зробити різні рівні оцінювання. Приміром, до вступників у пожежний інститут і на філософський факультет не можна ставити однакові вимоги.

Ми – щоденні патріоти, а не бюджетні чи партійні

Українські цінності будуть захищені, якщо в Україні буде більше не виборчих і бюджетних, а щоденних патріотів, вважає Микола Томенко:

– Згідно з нашою ідеологією, ми – щоденні патріоти, а не бюджетні, партійні чи ще якісь. Це означає, що треба щоденно щось робити для України і бажано ще з власної кишені. Я це показую своїми проектами за останні 15 років – у них немає ні копійки бюджетних грошей.

Нагадаємо, партія “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка першою серед всіх учасників парламентських перегонів представила осіб свого списку, які братимуть участь у дочасних виборах до Верховної Ради. Список очолив лідер партії Анатолій Гриценко. У першій п’ятірці також лідер партії “Народний контроль” Дмитро Добродомов, лідер партії “Рідна країна” Микола Томенко, лідер Європейської партії України Микола Катеринчук, адвокат і громадський діяч Марина Соловйова. Окрім лідера, першу десятку доповнили: Анатолій Забарило, тернополянин Петро Ландяк, Микола Ладовський, Єгор Фірсов, Віктор Трепак та Олександр Савченко.