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Політика 

На підприємстві “Бучачагрохлібпром” – у розпалі зйомки фільму

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Напередодні різдвяних свят колектив одного із найуспішніших підприємств Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» екранізував відому повість «Ніч перед Різдвом».

Фільм назбирав тисячі переглядів та сотні позитивних відгуків, а тому його творці знову вирішили відзняти стрічку. Яку – поки не кажуть, готують сюрприз.

Як розповіла автор ідеї, заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук, на знімальному майданчику усіх акторів супроводжує взаєморозуміння та повага один до одного, а тому фільм має вийти не менш цікавим, аніж попередній.

– Наш перший 40-хвилинний фільм вдалося відзняти майже за три тижні. Хоч актори й не мали професійного досвіду, та зйомки пройшли напрочуд легко й позитивно. Реалізація такої ідеї нам дуже сподобалася, тому з початком літа знову вирішили зробити щось подібне, маленький аматорський досвід вже є. Колеги та друзі з підприємства допомогли детально продумати сценарій, кожну роль та костюми. Поки не буду розкривати усіх карт, згодом ми презентуємо фільм. Сподіваюся, він припаде до душі глядачам,  поділилася Лілія Прокіпчук.

Спершу стрічку презентують працівникам ТзОВ «Бучачагрохлібпром», а згодом вона буде доступна для перегляду усім.

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