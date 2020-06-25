Напередодні різдвяних свят колектив одного із найуспішніших підприємств Тернопільщини – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» екранізував відому повість «Ніч перед Різдвом».

Фільм назбирав тисячі переглядів та сотні позитивних відгуків, а тому його творці знову вирішили відзняти стрічку. Яку – поки не кажуть, готують сюрприз.

Як розповіла автор ідеї, заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Прокіпчук, на знімальному майданчику усіх акторів супроводжує взаєморозуміння та повага один до одного, а тому фільм має вийти не менш цікавим, аніж попередній.

– Наш перший 40-хвилинний фільм вдалося відзняти майже за три тижні. Хоч актори й не мали професійного досвіду, та зйомки пройшли напрочуд легко й позитивно. Реалізація такої ідеї нам дуже сподобалася, тому з початком літа знову вирішили зробити щось подібне, маленький аматорський досвід вже є. Колеги та друзі з підприємства допомогли детально продумати сценарій, кожну роль та костюми. Поки не буду розкривати усіх карт, згодом ми презентуємо фільм. Сподіваюся, він припаде до душі глядачам, – поділилася Лілія Прокіпчук.

Спершу стрічку презентують працівникам ТзОВ «Бучачагрохлібпром», а згодом вона буде доступна для перегляду усім.