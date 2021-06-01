На Чортківщині пропонують роботу: зарплата від 7 до 19 тисяч

На Чортківщині на зарплату від 15 тис. грн шукають машиніста тепловоза , електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Є робота й для осіб з інвалідністю

З початку 2021 року через Чортківську районну філію Тернопільського обласного центру зайнятості 119 роботодавців шукали працівників на 483 вакансії. Серед них 62% – із заробітною платою від мінімальної до середньої по області, 5,2 % вище середньої по області.

Так, зарплату у 19 тис. грн пропонують машиністу тепловоза, 15 тис – електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування, токарю, оператору лінії у виробництві харчової продукції (виробництво цукру), 10 тис. грн – інженеру-проектувальнику, бляхарю, замірнику, 9,5 тис грн. – машиністу екскаватора, 9 тис. грн – інспектору (пенітенціарна система), 7-12 тис грн. – спеціалістам державної служби, економісту, трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, водіям, продавцю продовольчих товарів.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сфері сільського господарства, держуправлінні, в переробній промисловості, освіті, у сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

Найбільший попит мають: трактористи, водії, продавці, підсобники, спеціалісти держслужби (місцевого самоврядування), кухарі, бухгалтери. На 28 травня 2021 року на Чортківщині було 47 актуальних вакансій, з них 2 – для осіб з інвалідністю (провізор, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів). Середній розмір заробітної плати у них становив 8928,04 грн.