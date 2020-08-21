Важко недооцінити значення фотографії у наш час. От, наприклад, уявіть соціальні мережі без фото. Ми навіть не задумуємось, але все і всіх насамперед ми шукаємо в інтернеті, тому фотографія — це перше враження про тебе або про когось; фотографія – це твоя візитна картка, бо ж тепер ми частіше обмінюємся, власне, профілями, а не друкованими візитками.

А ще частіше і частіше ми використовуємо інтернет для досягнення особистих та бізнес-цілей, та без нормальних фото це неможливо, і це стосується усіх сфер!

Саме тому для людини, яка представляє чи скоро представлятиме інтереси громади, так важливо мати хорошу професійну фотографію. Особливо, якщо ви вперше берете участь у виборах, то ваш електорат обов’язково загуглить свого кандидата, щоб краще його “роздивитися”. Логічно буде натрапити на свіжу офіційну фотографію, а не фото з пікніка у лісі…

Розмістивши в інтернет чи на своїй фейсбук-сторінці ділову професійну фотографію, ви, насправді, публічно декларуєте внутрішні наміри і відчуття – “я йду в політику”, “я прошу про вашу підтримку”.

Сама ж передвиборча знимка може бути і менш формальною, ніж ми звикли бачити політиків на білбордах. Ми, виборці, позитивніше реагуємо на реальніші, а не пафосні чи незворушні фото.

Фотостудія Зелененьких у Тернополі знімає живі кадри з різним спектром емоцій, а також традиційні портретні фотографії, які будуть потрібні для:

реклами та друку (білборди, плакати, інформаційні буклети);

статей та публікацій в інтернеті;

коментарів у пресі;

журналістів, адже вони часто беруть фото з ваших інтернет-сторінок;

веб-сайту.

Кожен новий пост чи публікація потребує свіжої красивої фотографії, адже це збільшує читабельність матеріалу. До речі, залежно від того, де будуть використовуватися фотографії, буде залежати хід зйомки, бо для одних цілей потрібні живі невимушені фото, для інших — класичні студійні.

Що ми робимо?

ми вмієм правильно виставити світло;

ми шукаємо і знаходимо правильний (вдалий) ракурс;

ми знімаємо і в студійних умовах, і в офісі, і на відкритій місцевості;

ми робимо живе емоційне портфоліо, а не занудні політичні фото;

ми знаємо, куди подіти руки, які так заважають під час зйомки;

ми забезпечуємо дружню, приязну атмосферу на зйомці, а це сприяє природності ваших емоцій;

ми робимо багато дублів, щоб обрати найвдаліші;

наші фото працюють на твої цілі.

Щоб фотосесія пройшла вдало, треба:

* відповідально поставитись до зйомки, адже 50% успіху залежить від вас, а інших 50 % — від фотографа;

* виділити час для зйомки, щоб емоційно бути присутнім лише тут;

* продумати і підготувати одяг чи кілька його наборів;

* зробити укладку, бо на якісних знімках видно напрям кожної волосинки.

А ще візьміть з собою хороший настрій та впевненість, адже це читатиметься на готових фотографіях.

Наші фото працюють на твої цілі, — фотостудія Зелененьких. Контактний номер телефону: 0979077739.





