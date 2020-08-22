Перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в області доповнено Шумською та Збаразькою центральними райлікарнями
Зміни до Переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою распіраторної хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого розпорядженням Керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронаврусної хвороби, від 07 травня 2020 року №31, доповнено двома медзакладами Тернопільської області, а саме: КНП Шумської райради «Шумська центральна районна лікарня» та КНП «
Збаразька центральна лікарня» Збаразької райради.
Розпорядження №59 від учора, 19 серпня 2020 року, про внесення змін до Переліку підписав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Додамо, що зміни до переліку лікарень другої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом було внесено та затверджено протокольно засіданням регіонального Штабу НС МХБ від 30 липня 2020 року.
До Переліку закладів охорони здоров’я другої хвилі/черги, відповідно до рішення регіонального Штабу НС МХБ в ОДА, увійшли:
КНП «Зборівська центральна районна лікарня» Зборівської районної ради;
КНП Теребовлянської районної ради «Теребовлянська центральна районна лікарня»;
КНП «Скалатська комунальна районна лікарня» Скалатської міської;
КНП «Підгаєцька центральна районна лікарня» Підгаєцької районної ради;
КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради;
КНП Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».
– У зв’язку з погіршенням епідситуації, ми маємо бути готовими до реагування та протидії поширенню захворювання – прокоментував начальник
Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації
Володимир Богайчук. – Відтак, спільно з МОЗ та ОДА працюємо над організацією та забезпеченням системи надання меддопомоги хворим на коронавірус в області. Перелік закладів охорони здоров’я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 в області – доповнено і це уможливило розширення масштабу надання медичної допомоги. Заклади другої хвилі наразі – в резерві. Не виключено небхідність перепрофілювання і розгортання додаткових ліжок, які буде визначено госпітальними базами для госпіталізації пацієнтів із коронавірусом.
Порядок госпіталізації пацієнтів мобільними бригадами швидкої допомоги до лікувально-профілактичних закладів, затверджений наказом МОЗ №370 від 1 червня 2009 року, передбачає обов’язкову згоду пацієнта на госпіталізацію. Водночас закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” встановлює: особи, хворі на особливо небезпечні інфекційні захворювання, в разі відмови від госпіталізації підлягають примусовому стаціонарному лікуванню, а носії збудників таких захворювань та особи, що мали контакт із такими хворими, підлягають обов’язковому медичному нагляду і карантину у встановленому порядку.
Наказом МОЗ від 25 лютого 2020 року Covid-19 внесено до переліку особливо небезпечних інфекційних захворювань.
За словами Володимира Богайчука, перелік лікарень сформований для госпіталізації пацієнтів, стан яких погіршується. Пацієнти, які відчувають симптоми COVID-19, не можуть звертатися самостійно до цих закладів охорони здоров’я. При виявленні симптомів коронавірусної інфекції, їм потрібно першочергово зателефонувати сімейному лікарю.
А при наявності важких симптомів – температура вище 38, яка не збивається, та утруднене дихання – телефонувати до 103.
Нагадаємо, що у березні в Україні були визначені 240 закладів для госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Це – лікарні першої хвилі, які першими приймали та приймають пацієнтів з коронавірусом. У переліку лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Тернопільщині було визначено 17 медичних закладів області:
КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (першої хвилі/черги);
КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» (першої хвилі/черги);
КНП «Козівська центральна районна лікарня Козівської районної ради» (першої хвилі/черги);
КНП «Борщівська районна лікарня» Борщівської районної ради Тернопільської області (першої хвилі/черги);
КНП «Підволочиська центральна районна лікарня» Підволочиської районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Бучацька центральна районна лікарня» Бучацької районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Гусятинська комунальна районна лікарня» Гусятинської районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Заліщицька центральна районна лікарня» Заліщицької районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Чортківська центральна комунальна районна лікарня» Чортківської районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області (першої хвилі/черги);
КНП «Монастириська центральна районна лікарня» Монастириської районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Лановецька центральна районна лікарня» Лановецької районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради – окремий ізольований корпус (першої хвилі/черги);
КНП «Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради – 4 корпус (першої хвилі/черги);
КНП «Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр» Тернопільської обласної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради (першої хвилі/черги);
КНП «Кременецька районна комунальна лікарня» Кременецької районної ради Тернопільської області (першої хвилі/черги).
Відповідні заклади охорони здоров’я відібрані і схвалені очільниками областей, регіональними департаментами охорони здоров’я, рекомендовані НСЗУ спільно з МОЗ. Вимоги щодо формування мережі цих закладів затверджено розпорядженням Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка (№7 від 27.03.2020 року).