Перелік лікарень першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 в області доповнено Шумською та Збаразькою центральними райлікарнями

Розпорядження №59 від учора, 19 серпня 2020 року, про внесення змін до Переліку підписав Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зміни до Переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою распіраторної хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого розпорядженням Керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронаврусної хвороби, від 07 травня 2020 року №31, доповнено двома медзакладами Тернопільської області, а саме: КНП Шумської райради «Шумська центральна районна лікарня» та КНП «» Збаразької райради.

Додамо, що зміни до переліку лікарень другої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом було внесено та затверджено протокольно засіданням регіонального Штабу НС МХБ від 30 липня 2020 року.

До Переліку закладів охорони здоров’я другої хвилі/черги, відповідно до рішення регіонального Штабу НС МХБ в ОДА, увійшли:

КНП «Зборівська центральна районна лікарня» Зборівської районної ради;

КНП Теребовлянської районної ради «Теребовлянська центральна районна лікарня»;

КНП «Скалатська комунальна районна лікарня» Скалатської міської;

КНП «Підгаєцька центральна районна лікарня» Підгаєцької районної ради;

КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради;

КНП Тернопільської районної ради «Тернопільська центральна районна лікарня».