Пульт для ворот не работает: ищем и устраняем причину

Ворота или шлагбаум с автоматикой, установленные в частном доме, гарантируют качественную защиту дома и повышают комфорт домочадцев. Автоматические системы все чаще используются на коммерческих территориях, а также при ограждении многоквартирных домов и кварталов из новостроек. Комфорт достигается, в первую очередь, благодаря пульту, предназначенному для дистанционного управления системой.

Принцип действия ПДУ основан на передаче импульса блоку управления автоматикой. Водителю не нужно покидать салон авто для открытия ворот. На коммерческих объектах пульт также незаменим – благодаря ему нет необходимости ставить человека, чтобы он управлял шлагбаумом. Рынок предлагает большой выбор ПДУ, и одним из наиболее приемлемых вариантов считаются универсальные устройства. Магазин «Ваш пульт» предлагает приобрести пульт для ворот по доступным ценам для любого типа автоматики.

Как работает универсальный ПДУ

Основная функция любого пульта – передача команды приемнику управляющего модуля, который, в свою очередь, выполняет ту или иную функцию. Сигнал поступает на блок на определенной частоте. После принятия импульса управляющий модуль обрабатывает код и принимает решение – выполнить команду или отказать. Сигналы бывают двух видов: статический или динамический. Первые всегда передаются с определенной кодировкой, вторые – каждый раз меняются. Это гарантирует максимальную безопасность.

Снижение радиуса приема сигнала: ищем и устраняем причину

Дальность действия пульта ДУ для управления воротами могла снизиться по таким причинам:

Разряд батареек. Если элементы питания еще работают, но уже близки к износу, ПДУ передает команды, но радиус действия уменьшается. Разряд АКБ – естественный процесс, избежать которого не получится. Чтобы решить проблему, замените батарейки. Помехи на местности. Низкая дальность действия иногда связана с наличием различных преград на объекте. Это могут быть как физические помехи в виде перегородок или забора, так и электромагнитные, от трансформаторов, электронных приборов и т. д. Низкая температура воздуха. На морозе эффективность электролита в батарейках уменьшается. Заряд начинает падать, что приводит к уменьшению дальности действия. Если на улице мороз, попробуйте согреть ПДУ в руках. Сбои в работе приемопередатчика. Неисправность может быть вызвана перепадами напряжения, поломкой пульта в результате падения. Если ПДУ используется долго, приемопередатчик мог выйти из строя по причине естественного износа. Неисправность антенного модуля. Возможно, антенна, которая принимает сигнал от ПДУ и передает его на блок управления, неисправна. Причина может заключаться в повреждении коаксиального провода. Если целостность кабеля нарушена, команды могут выполняться через раз. Выход из строя ПДУ в результате воздействия влаги. Если пульт попал в воду и не был вовремя просушен, контакты могут быть нарушены. Из-за окисления начинаются проблемы. Чтобы не допустить этого, после контакта ПДУ с влагой устройство нужно разобрать. Выполните просушку микросхемы и удалите следы окислений.

Преждевременное изнашивание кнопок в процессе использования ПДУ свидетельствует о том, что юзер прикладывает слишком много усилий. С такой проблемой, как правило, сталкиваются владельцы более дешевых ПДУ. Не пытайтесь сэкономить при покупке, поскольку бюджетные пульты менее практичны.

Как разобрать и выполнить прочистку ПДУ

Загрязнение пульта – одна из самых часто встречаемых проблем. Для очистки действий алгоритм следующий:

Влажной спиртовой салфеткой протрите корпус ПДУ. Открутите болтики, которые крепят части корпуса друг к другу. Обычно для этого необходима крестообразная отвертка. Отсоедините половинки корпуса, но действуйте аккуратно. Всю пыль, скопившуюся внутри, необходимо удалить с помощью ватной палочки, обработанной спиртом. Также уберите грязь и следы окислений с платы и контактов. Проверьте качество соединений. Следы ржавчины на контактных элементах можно быстро удалить мелкозернистой наждачной бумагой. Очистка выполняется аккуратно, чтобы не повредить элементы схемы. Пульт собирается в порядке обратном разбору. Убедитесь в работоспособности элементов питания.

Универсальные ПДУ отличаются от фирменных удобством. Такие пульты можно использовать для одновременного управления несколькими шлагбаумами и воротами. Это преимущество особенно важно для тех, кому приходится в течение дня открывать ворота у себя дома, на работе. Кроме того, универсальные устройства могут использоваться для управления рольставнями. Один такой пульт заменит сразу несколько ПДУ. Перед началом эксплуатации девайс следует обучить или запрограммировать функциям фирменного устройства. Алгоритм действий по настройке может отличаться, в зависимости от производителя и модели.