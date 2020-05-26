Як застосовуються філери для носогубних складок? Розповідає лікар-косметолог

З віком шкіра стає менш щільною, кількість підшкірної жирової клітковини зменшується. З’являються глибокі складки, особливо помітні в нижній частині обличчя. Виправити ситуацію допоможе правильний догляд і введення філерів – речовин, що заповнюють порожнечі під шкірою і стимулюють вироблення власного колагену.

Носогубні складки: чому вони виникають?

Носогубними складками називаються западини, що йдуть від ніздрів до куточків губ. У молодості вони практично не помітні, але з віком, коли шкіра стає тоншою, а тканини обличчя поступово переміщується вниз, складки стають вираженими. Обличчя виглядає втомленим і виснаженим, декоративна косметика не приховує глибокі заломи. Причиною появи вертикальних зморшок і складок може стати:

генетична схильність;

різка втрата ваги;

знижений тонус шкіри;

куріння;

неправильний спосіб життя;

недостатній догляд за обличчям;

хвороби внутрішніх органів.

До утворення глибоких складок схильні худі жінки з млявою, недостатньо пружною шкірою і дефіцитом підшкірної жирової клітковини. До групи ризику потрапляють ті, хто часто набирає вагу і різко скидає її, приймає гормональні препарати, багато курить.

Вибір філера залежить від глибини складок і стану шкіри пацієнтки

Попередити поглиблення складок допоможе нормальне харчування з переважанням овочів, фруктів, молочних продуктів і нежирного м’яса птиці. Підвищити щільність шкіри здатне рясне пиття, прийом вітамінних препаратів, повноцінний сон і використання якісної косметики. Однак вже утворені западини консервативними заходами прибрати не вдасться. Позбутися від них допоможе втручання косметологів. До послуг пацієнток різноманітні види філерів, які швидко розгладжують шкіру, повертають обличчю нормальні пропорції і доглянутий вигляд.

Варіанти філерів: що краще використовувати для корекції обличчя

За думкою косметологів, філери в носогубні складки – одна з найпопулярніших і безпечних процедур. Суть її проста – в проблемні зони за допомогою шприца вводяться в’язкі препарати, що заповнюють порожнечі і розгладжують зморшки. Вибір філера залежить від стану шкіри і індивідуальних показань.

Всі препарати діляться на 3 основні групи:

біосумісні;

синтетичні;

біосинтетичні.

У групі біосумісних препаратів лідирує натуральний колаген. Він швидко розгладжує зморшки, ущільнює шкіру, надає їй гладкість і доглянутий вигляд. До мінусів відноситься високий ризик алергічної реакції. Колагенові ін’єкції роблять тільки після відповідних тестів.

Синтетичні філери містять силікон і біополімерний гель. Препарати відмінно заповнюють глибокі складки і запобігають подальшій деформації обличчя. Щоб засіб розподілився правильно і не створив горбів під шкірою, вводити його повинен досвідчений лікар.

Для ін’єкцій використовуються дуже тонкі голки, що гарантують рівномірний розподіл препарату.

Як проходить процедура?

Вводити філери можна тільки в амбулаторних умовах. Процедуру проводить сертифікований фахівець, результат залежить від його майстерності і якості використовуваних препаратів. Перед тим, як приступити до ін’єкцій, косметолог визначає відповідний засіб і точно розраховує дозу.

Залежно від глибини складок під шкіру вколюється 0,5-2,5 мл філера.

Перед процедурою шкіра ретельно очищається, потім на неї наносять знеболюючий гель. Ін’єкції не належать до особливо болючих, більшість пацієнток переносить їх легко. Уколи робляться одноразовим шприцом з заздалегідь відведеною дозою. Лікар повинен упевнитися в герметичності упаковки, вона розкривається безпосередньо перед вживанням.

Філер впорскується в області, де шкіра помітно западає. Густа гелеподібна маса заповнює порожнечі, вирівнюючи рельєф. Досвідчений лікар правильно розподіляє препарат, строго стежачи за симетричністю введення. Процедура займає не більше 30 хвилин, після неї на шкірі практично не залишається слідів. Можливий легкий безболісний набряк, який зникає через кілька годин. Ефект від процедури зберігається від 6 місяців до 2 років, після розсмоктування препарату чарівні уколи можна повторити.

Після процедури необхідно уникати тривалого перебування на сонці. Не варто відвідувати сауну, робити ручний або апаратний масаж обличчя. Поліпшити зовнішній вигляд допоможуть зволожуючі маски і трав’яні примочки, що знімають легку припухлість і свербіння.

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