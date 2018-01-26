Теплокомуненеро – програло, – суддя Оксана Мартиць стала на захист тернополян

Сьогодні, 26 січня 2018 року в судовому процесі Тернопільміськтеплокомуненерго проти Тернопільської екології, Теплокомуненеро – програло. Про це повідомляє активістка Юлія Мамчак.

Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Мартиць Оксана Іванівна прийняла справедливе рішення, зваживши на рівень громадської протидії та відкрите судове провадження в Київському суді щодо скасування екологічних експертиз.

За словами Олега Синовця, сьогодні виграли битву у влади, але поки не виграли війни за можливість дихати чистим повітрям в місті без екологічно небезпечних торфових котелень.

Радіти ще дуже рано, боротьба з владою за чисте повітря триває. Чесно кажучи, я був дуже скептично налаштований щодо сьогоднішнього судового процесу, під час судового процесу в мене склалося враження, що тернопільська еко-інспекція саботувала даний судовий процес, бо прислала на суд не юриста, а звичайного працівника, який досить далекий від юриспруденції. Той працівник заявив, що їхній юрист звільнився і прислали на засідання його, я був дещо шокований таким перебігом справи… На щастя, на суд прийшло багато активістів та журналісти. На мою думку, не останню роль у прийнятті суддею справедливого рішення зіграла велика кількість небайдужих тернополян до процесу та присутність камер, – каже один активіст Олег Синовець.

Нагадуємо, КП Тернопільміськтеплокомуненерго подало звернення про скасування заходів реагування, щодо державного нагляду, а саме: зупинення виконання робіт щодо реалізації проекту реконструкції котельні по вул. Київська, 3с в м. Тернополі для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення до отримання позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації.

Дані заходи реагування застосовані для зупинення виконання робіт щодо реалізації проекту реконструкції котельні по вул. Київська, 3с, згідно рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 05.09.2017, та залишені без змін постановою Львівського апеляційного адміністративного суду від 18.12.2017 року.