Сьогодні, 25 листопада, обрали нового голову Тернопільської обласної ради. Цю посаду зайняв народний депутат України Михайло Головко.

Депутати голосували за одну кандидатуру на посаду голови — Михайла Головка (партія “Свобода”). За нього проголосували 38 депутатів. Саме стільки обранців взяли участь у голосуванні. Всього присутніх депутатів на сесії -62.

Досьє

Народився в селі Токи, Тернопільська область.

З 2002 р. – Політична партія ВО «Свобода» – член партії.

2006 – 2012 рр. – Тернопільська міська рада – депутат.

2005 – 2011 рр. – Тернопільська міська організація ВО «Свобода» – голова.

З 2011 р. – Тернопільська обласна організація ВО «Свобода» – заступник голови.

12.12.2012 р. – 20.10.2014 р.- народний депутат України VIІ скликання.

З 27.11.2014 р. – народний депутат України VIII скликання.

Освіта

Тернопільська академія народного господарства, 2005 р., міжнародна економіка.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2011 р., аспірантура, маркетинг на виробництві.

Міжрегіональна академія управління персоналом, 2012 р., правознавство.