11 порад, як уникнути появи каменів у нирках

Сечокам’яною хворобою можуть страждати всі вікові групи – від новонароджених до літніх людей. Які корисні звички варто завести, щоб захистити нирки від каменів?

Сечокам’яна хвороба – це захворювання, пов’язане з утворенням каменів в нирках або в інших органах сечовидільної системи.

Сечокам’яна хвороба є найчастішою причиною звернення пацієнтів до уролога.

Коли нирки наповнюються камінням, біль стає нестерпним і носить постійний характер. Маленькі камінчики можуть виводитися з сечею, не викликаючи особливого дискомфорту. Невиведені камені збільшуються в розмірах, застряють в сечовому тракті і заважають проходженню сечі. Великі камені можуть серйозно пошкодити сечовивідні шляхи. Ось чому профілактика цієї проблеми дуже важлива для здоров’я. Які корисні звички варто завести, щоб захистити нирки від каменів?

Пити достатню кількість звичайної води

Ризик сечокам’яної хвороби вдвічі вище серед людей, які не вживають достатньої кількості води на добу. Рідина допомагає ниркам очищати організм від метаболічних відходів. Якщо вони своєчасно не виводяться, то кристалізуються і перетворюються в камені.

На дефіцит рідини в організмі може вказувати колір сечі. Зазвичай вранці вона темно-жовта через накопичення відходів, які виробляються протягом ночі. Але якщо темний відтінок зберігається впродовж всього дня, це свідчить, що організму не вистачає води. Кількість споживаної рідини в середньому має становити 8-10 склянок. У цей обсяг, крім води, можуть входити інші напої і рідкі продукти.

Вживати багаті на кальцій продукти

Скорочення кальцію в харчуванні призводить до збільшення кількості оксалатів (ефіри і солі щавлевої кислоти) в організмі, що поступово викликає сечокам’яну хворобу. У кишечнику кальцій зв’язується з оксалатами, що запобігає їх всмоктування в кров і проникнення в нирки. Згідно з дослідженнями, споживання кальцію в їжі сприяло зниженню ризику утворення каменів в нирках, в той же час споживання БАДів з кальцієм, навпаки, підвищувало ризик сечокам’яної хвороби.

З цієї причини рекомендується вживати не добавки з кальцієм, а багаті їм продукти харчування (молоко, сир, кефір, кунжут, вироби з цільного зерна пшениці та ін.). Також корисні сонячні ванни вранці (близько 15 хвилин в день), щоб допомогти організму виробляти вітамін D, необхідний для засвоєння кальцію.

Уникати дієти, багатої оксалатом

Регулярне і рясне споживання оксалатовмісних продуктів також збільшує ризик сечокам’яної хвороби. Оксалати запобігають всмоктування кальцію в організмі, що призводить до утворення оксалатів кальцію, які перетворюються в камені. З обережністю поставтеся до дієт, багатим такими оксалатовмісними продуктами, як щавель, шпинат, ревінь, капуста, селера, мангольд, буряк, шоколад, полуниця та ін. Надмірне споживання вітаміну С також небезпечно – він накопичується і перетворюється в оксалати.

Обмежити сіль в раціоні

З віком потрібно зменшувати кількість споживаної солі. Багаті натрієм продукти сприяють накопиченню кальцію в сечі і утворення каменів в нирках.

В якості профілактики сечокам’яної хвороби підходять дієти з низьким вмістом солі – не більше 5 г в день, це приблизно 1 чайна ложка. Замість звичайної кухонної солі краще використовувати морську, а також спеції і ароматні трави.

Вживати менше цукру і підсолоджувачів

Їжа з високим вмістом цукру і фруктози створює сприятливе середовище для утворення каменів в нирках. Так, надмірне споживання цукру призводить до дисбалансу мінеральних речовин в організмі, заважаючи всмоктуванню кальцію і магнію. У деяких випадках фруктоза може бути метаболізована в оксалат. Промислові підсолоджувачі також завдають шкоди, знижуючи функції нирок. Найкраще додавати в чай ​​і каву натуральний мед або стевію.

Знизити вживання червоного м’яса

Їжа з високим вмістом білка може додати навантаження на нирки. Надмірне споживання червоного м’яса дуже шкідливо для нирок. Надлишок білка збільшує навантаження на нирки і порушує баланс азоту в організмі, що шкідливо не тільки для нирок, але і організму в цілому. У червоному м’ясі багато пуринів, які стимулюють вироблення сечової кислоти в організмі. Це знижує загальний pH сечі. Висока концентрація кислоти в сечі, в свою чергу, створює сприятливе середовище для утворення каменів в нирках.

Займатися спортом для підтримки здорової ваги

Ризик розвитку каменів в нирках також збільшує ожиріння, тому регулярні фізичні навантаження дуже корисні для профілактики сечокам’яної хвороби.

Фізичні навантаження нормалізують артеріальний тиск, покращують мікроциркуляцію крові в нирках і в цілому зменшують ризик хронічних хвороб нирок.

Відмовитися від газованих напоїв

Вживання великої кількості солодких напоїв веде до швидкого зниження функції нирок. Фосфорна кислота, що міститься в газованих напоях сприяє утворенню каменів і збільшує ризики розвитку хронічних захворювань нирок.

Не вживати фторовану воду

Питна вода з фтором – вкрай небажаний продукт для нирок. Доведено, що регулярне споживання води з великою кількістю фтору веде до утворення каменів в нирках. Найкраще пити бутильовану, відстояну і кип’ячену воду або використовувати системи очищення води від фтору.

Вживати багато фруктів і овочів

Овочі, фрукти і ягоди сприяють відновленню функцій нирок. Для профілактики каменів в нирках корисні дієти з акцентом на фрукти та овочі. Рекомендується з’їдати не менше п’яти фруктово-овочевих порцій щодня. Фрукти і овочі багаті магнієм, клітковиною, калієм і антиоксидантами допоможуть допомогти захистити нирки від накопичення каменів.

Відмовитися від куріння

Сигарети є однією з причин зменшення кровотоку у всьому тілі, в тому числі, в нирках. Що менше крові надходить до нирок, тим гірше вони працюють.

Не відкладайте візит до лікаря, якщо періодично турбує сильний або гострий біль в області попереку або якщо є труднощі з сечовипусканням!

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