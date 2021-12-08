У понеділок, 6 грудня, Збройним Силам України виповнилося 30 років.

Українська держава в останні роки виділяє значні суми на фінансування Збройних сил, але два останні роки кількість не конвертується в якість.

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

– Посилення російської загрози потребує від влади набагато більш активних зусиль зі зміцнення обороноздатності – не лише кількісних у вигляді виділеного бюджетного фінансування, але й якісних – виконання оборонного замовлення й переозброєння армії. Саме ефективність та боєздатність армії визначає здатність країни захищати свою територіальну цілісність та суверенітет, – наголошує «УДАР Віталія Кличка».

Попри великі бюджетні асигнування, Міністерство оборони не встигає освоїти всі кошти, внаслідок чого зривається Державне оборонне замовлення. Це означає, що армія не отримує нового озброєння і техніки в достатній кількості, пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

– Уряд на 2022 рік передбачив рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 323,13 млрд грн, що дорівнює 6% ВВП, як і вимагає закон. Але за красивими цифрами мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, адже упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння армії. Понад 80% коштів, що виділені на оборону, використовуються на утримання армії та інших силових відомств. З таким підходом ми не зможемо досягнути якісного розвитку ЗСУ в побудові сучасної високорозвиненої армії, – підкреслили в партії.

Також, на думку «ударівців», упродовж двох попередніх років головною проблемою є незадовільний стан виконання оборонного замовлення для потреб Української Армії у забезпеченні новітніх зразків озброєння та підвищення обороноздатності України.

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії.

– Для цього необхідно провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК. Також треба створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має спрямовуватися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».





