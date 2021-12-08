11:04 | 8.12.2021
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Політика 

«УДАР Віталія Кличка»: Щоб про Україну говорили за участі України – потрібно будувати сильну армію

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У понеділок, 6 грудня, Збройним Силам України виповнилося 30 років.

Українська держава в останні роки виділяє значні суми на фінансування Збройних сил, але два останні роки кількість не конвертується в якість. 

Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка». 

– Посилення російської загрози потребує від влади набагато більш активних зусиль зі зміцнення обороноздатності – не лише кількісних у вигляді виділеного бюджетного фінансування, але й якісних – виконання оборонного замовлення й переозброєння армії. Саме ефективність та боєздатність армії визначає здатність країни захищати свою територіальну цілісність та суверенітет, наголошує «УДАР Віталія Кличка». 

Попри великі бюджетні асигнування, Міністерство оборони не встигає освоїти всі кошти, внаслідок чого зривається Державне оборонне замовлення. Це означає, що армія не отримує нового озброєння і техніки в достатній кількості, пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

– Уряд на 2022 рік передбачив рекордну суму на фінансування сектору безпеки і оборони України – 323,13 млрд грн, що дорівнює 6% ВВП, як і вимагає закон. Але за красивими цифрами мало того, що стосується реального підвищення обороноздатності України, адже упродовж років спостерігається стагнація в питанні переозброєння армії. Понад 80% коштів, що виділені на оборону, використовуються на утримання армії та інших силових відомств. З таким підходом ми не зможемо досягнути якісного розвитку ЗСУ в побудові сучасної високорозвиненої армії,  підкреслили в партії.

Також, на думку «ударівців», упродовж двох попередніх років головною проблемою є незадовільний стан виконання оборонного замовлення для потреб Української Армії у забезпеченні новітніх зразків озброєння та підвищення обороноздатності України. 

«УДАР Віталія Кличка» вважає, що державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. 

– Для цього необхідно провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК. Також треба створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має спрямовуватися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ,зазначили  в «УДАРі Віталія Кличка».  



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