Нові годинники Apple: якими функціями порадують та коли надійдуть у продаж? 

Вже наступного року компанія Apple порадує фанатів новенькими годинниками. Заплановано випустити одразу три новинки, кожна з яких потішить своїми перевагами та корисними функціями. Таку інформацію оприлюднив кореспондент Марк Гурман.

Досвідчені спортсмени або просто громадяни, що стежать за здоров’ям, точно оцінять новинки по достоїнству. Адже розумні годинники будуть представлені новеньким годинником у оновленій серії 2-го покоління , стандартним, давно популярним Apple Watch Series 8 із деякими покращеними можливостями та особливо міцним годинником, що чудово підійде для людей, які полюбляють займатись екстремальними видами спорту. Ударостійкий корпус допоможе зберегти годинник навіть під час скелелазіння чи екстремальної їзди на байку.

Якщо ж ви займаєтесь портом, проте переплачувати за новинки не готові, тоді придивіться до Apple Watch 6 бу, який ідеально підійде для моніторингу витрачених калорій, сну та багатьох показників здоров’я. Користувачі неодноразово відмічали, що з допомогою такого помічника починали рухатись набагато більше.

Жодної конкретики із приводу нових годинників поки що не знайти. Якщо вірити інформації, яку надає інсайдер, то у Series 8 може з’явитись тонометр та термоментр. Що стосується другого покоління Apple Watch SE, то він значну кількість функцій отримав від Apple Watch Series 6, до прикладу пульмоксиметр та ЕКГ. Жодних подробиць про новенький ударостійкий годинник поки невідомо.

Новички очікуються у вересні наступного року, тож фанатам компанії доведеться трішки зачекати.