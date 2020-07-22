Хтось вже чув, хтось здогадувався, а для когось це шок. Але я дозріла до відповідального рішення брати участь у виборах.

10 років я, спочатку як журналіст, потім як волонтер, далі як представник громадського сектору, постійно зустрічалася з інструментами місцевого самоврядування і політикою. Я її висвітлювала, дистанціювалася від неї, впливала на неї, спостерігала за нею, закривала очі чи обурюв алася. Всяке було за цей час.



. Впевнена, що матиму довіру і серед вас.