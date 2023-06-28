На Тернопільщині розпочала роботу ще одна новостворена місцева пожежна команда

28 червня у с. Нагірянка Нагірянської ТГ Чортківського району урочисто заступила на чергування новостворена місцева пожежна команда. Вона обслуговуватиме близько 12 населених пунктів, що значно пришвидшить час реагування на пожежі та можливі надзвичайні події в районі. Вогнеборцям, які відтепер стоятимуть на сторожі безпеки у своєму та сусідніх селах, вручили бойове спорядження та ключі від пожежного автомобіля. Підрозділ дислокуватиметься в оновленій, з урахуванням потреб підрозділу, будівлі.

«Новостворена пожежна команда стане вагомим внеском в забезпечення пожежної та техногенної безпеки Чортківського району!» – наголосив присутній на відкритті заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура. Він також відзначив, що на базі територіальних громад Тернопільської області вже створено 48 осередків вогнеборства – місцевих та добровільних пожежних команд. Відкриття ще одного боєздатного пожежного підрозділу є позитивним прикладом свідомого ставлення до захисту громади та її мешканців.