Як Сергій Надал відімстив “Громадянській позиції”

НЕ ПІДТРИМАВ ГЕНПЛАН-ГРОШЕЙ НА ОКРУГ ОТРИМАВ “ДУЛЮ”! З таким плакатом наша фракція партії ” Громадянська позиція” розпочала сесійне засідання.Ми не проголосували за зміни до Генплану , який передбачає забудову окремих частин парків, скверів, стадіону по проспекту Злуки, і виконком вулучив з переліку капітального ремонту житлового фонду майже усі основні об’єкти , подані нашими депутатами. Так нам відімстили!!!

Зміст іншого плакату “Колего – депутате чи вагомий наш голос” , який також був прикріплений на перший стіл в сесійній залі адресований депутатам для їх роздумів. Адже виконкомом , що обирається депутатським корпусом часто нехтуються рішення сесії міської ради. Виникає запитання: ” Хто старший яйце чи курка?” . В наших українських умовах , як і в радянські часи , на жаль, “старшим є яйце” . Хоча депутати і обирають членів виконкому ( заступників міського голови) , які мали б бути на практиці підзвітними депутатам, однак реальність є такою, як при СРСР. Виконком використовує на свій лад депутатський корпус , при цьому часто ним нехтуючи. І хоча за 25 років новітньої Незалежності України вже відбулась одна зміна поколінь, а принципи радянського союзу живуть донині .

Скільки ще потрібно часу для того, щоб від словесних декларацій влади всіх рівнів про європейськість, ми нарешті стали на рейки чогось цивілізаційного??? Депутат міської ради Петро Ландяк