Тернопільський прокурор Ігор Чайка: “Я не винен і доведу свою правоту в суді”

Тернопільський прокурор Ігор Чайка, якого підозрюють у вбивстві мачухи стверджує, що винен і планує довести свою правоту в суді.

За декілька хвилин у Рівненському міському суді має розпочатися засідання, на якому обиратимуть міру запобіжного заходу прокурору Тернопільської обласної прокуратури Ігорю Чайці, якого підозрюють у вбивстві мачухи, адвокатки Віти Шаблій, та пораненні батька В’ячеслава Чайки.

Ігор Чайка прийшов до суду. Перед засіданням з ним попросили наодинці поспілкуватися адвокати.

Ігор Чайка зазначив журналістам, що прийшов до правоохоронців сам, що не винен і доводитиме свою правоту в суді.

Додав, що більше не коментуватиме, оскільки це таємниця досудового розслідування.

Нагадаємо, Віту Шаблій було вбито у суботу ввечері у Дубні. Про те, що стріляв син від першого шлюбу, розповів правоохоронцям поранений В’ячеслав Чайка, який нині у лікарні.