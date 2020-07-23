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Політика 

“Сила Людей Тернополя” обиратиме кандидата в мери через праймеріз

Irena 0 Views Прокоментуй!

Найближчим часом «Сила Людей» висуне кандидата на посаду міського голови Тернополя.

Висунення відбуватиметься за результатами праймерізу.
Близько сотні членів команди «Сили Людей» Тернополя таємним голосуванням визначатимуть найякіснішого кандидата з-поміж себе кандидата.

Перед проведенням процедури внутрішнього змагання своїх лідерів, партія оголосила на своїй сторінці у Фейсбуці своєрідний перед-праймеріз.

  • Шановні тернополяни, просимо в коментарях писати прізвище людини, яку ви рекомендуєте нам висунути кандидатом в мери. Ми вас чуємо. Ми – ваша команда! Ми – ваша сила. Сила Людей!

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