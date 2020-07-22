Сюрреалістичний нічний Чортків у новому кліпі гурту SVITY — “В твоїх руках”

У гурту SVITY з Чорткова виходить ліричне відео на пісню «В твоїх руках».

«В твоїх руках» – це сингл з майбутнього EP «Колії», який музиканти планували презентувати слухачам ще цієї весни, але через карантинні обмеження прем’єра відтермінувалася. Хоча текст пісні був написаний ще у 2019 р., її зміст зараз набув особливого значення. «В твоїх руках» є близькою і зрозумілою кожному, адже, вона надзвичайно точно передає, всі ті переживання, які відчуває кожен у теперішніх реаліях, а саме, невідомість майбутнього і теплі спогади минулого.

В сюжеті ліричного відео солістка з’являється в образі казкового персонажу, який несе світло вночі і закликає всіх до дії. А позаду сюрреалістичний нічний Чортків, рідне місто музикантів, яке об’єднало усіх учасників гурту під час карантину.

SVITY (СВІТИ) – музичний гурт з м. Чортків, що утворився на початку 2019р. з учасників гурту Loud Silence.

Вперше музиканти почали грати разом в квітні 2016 року в м. Чортків на той час починали з каверів і під назвою Loud Silence. У липні 2017 на дні міста Чорткова презентували свої перші авторські пісні, тоді їх можна було почути лише в акустичному звучанні. В кінці 2018р. до гурту приєднується новий барабанщик і вже на початку 2019р. гурт змінює назву на SVITY і одразу випускає 2 студійні сингли, – «Себе шукали» та «Щастя», на крайній вийшло ліричне відео. У цьому ж році заявили про себе не фестивалях:

Мистецький фестиваль «Ї»

Фестиваль «Файне місто»

Фестиваль «Захід» та інші.

В планах гурту на 2020р. випустити перший студійний EP під назвою «Колії», робота над яким ведеться ще з попереднього року.

Склад гурту:

Юлія Матійчук – вокал, фортепіано

Дмитро Борисов – гітара

Владислав Батиров – бас-гітар

Максим Деревенчук – ударні

Степан Гречківський – менеджмент