Тернопільська міська рада в очікуванні, що батьки іногородніх дітей виграють суд?

Батьки іногородніх дітей, які відвідують міські дошкільні навчальні заклади поповнили бюджет Тернополя на півмільйона, – пише ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Щоправда, як слідує з офіційного листа Управління освіти та науки, освоювати кошти не поспішають. І на це пані Похиляк має ряд причин:

1) До сьогодні триває судовий процес, в якому батьки іногородніх дітей скасовують наказ Управління освіти і науки Тернопільської міської ради №261 про встановлення плати за відвідування дитсадків дітьми без тернопільської реєстрації (7 листопада 2018 року Тернопільський окружний суд визнав наказ Управління незаконним, проте Тернопільська міська рада подала апеляційну скаргу на дане Рішення).

2) Чітка негативна позиція Міністерства освіти і науки України щодо поділу дітей за місцем реєстрації, МОН наголошує: “Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути підставою для обмеження прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України”, водночас Міністерство зазначає: “неприпустимо схвалювати рішення, які обмежують конституційні права дітей, зокрема на доступне та безоплатне здобуття дошкільної освіти”.

3) У випадку, якщо Управлінням буде програно й апеляцію, кошти батькам прийдеться повернути, так як буде доведеним факт незаконності їх збору. До слова, 28 січня у Львові мало відбутись апеляційне засідання, проте наразі представники Тернопільської міської ради затягують розгляд справи, посилаючись на те, що вони досі не ознайомились із матеріалами справи, відтак засідання перенесено на 11 лютого 2019 року.

Наразі нам невідомо яке рішення прийме Львівська апеляція, але ми переконані, що дії начальника Управління освіти і науки Тернопільської міської ради відносяться до ст.364 КК (дії посадових осіб управління освіти завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, більш ніж на 100 неоподатковуваних мінімумів), що повинно зацікавити НАБУ.

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