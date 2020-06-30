«Силу Людей Тернополя» атакували боти з Росії

В ніч з 29 на 30 червня, сторінку політичної команди «Сила Людей Тернополя» було атаковано великою організованою групою ботів, абсолютна більшість з яких, судячи з даних Фейсбуку, є жителями Російської Федерації.

Боти ставили негативну оцінку партії та залишали шаблонні коментарі, переважно російською мовою. Коментарі – однотипні та залишалися приблизно в один час. Тому можна стверджувати, що це ніщо інше, як замовна, проплачена атака на сторінку партії.

Ми розуміємо, що політичні конкуренти не в захваті від того, що кількість прихильників сторінки «Сила Людей Тернополя» стрімко росте. Зараз сторінку вподобало майже 11 тисяч тернополян. Це справжні люди, не куплені на «ботофермах» чи штучно вмотивовані нас підтримувати. Очевидно, наша робота та її підтримка з боку тернополян не всіх влаштовує.

Нам дуже прикро, що наші опоненти в проукраїнському місті Тернопіль вдаються до співпраці з ботами країни-агресора. Закликаємо усі політичні команди схаменутися і не шукати підтримки в Росії.

Тернопіль заслуговує на чесні вибори та на чесних українських політиків!

Посилання на відгуки про сторінку:

https://www.facebook.com/sl.ternopil/reviews/

Список ботів додаємо:

Александра Плещакова – Воронеж, Росія

Дмитрий Чеботарев – Москва, Росія

Даша Соколова – Москва, Росія

Олег Ким – Харків

Борис Сорока – Москва, Росія

Сергей Яшин – Київ

Coralee Strain – Москва, Росія

Андрей Токарев – Москва, Росія

Elena Kazakova – Москва, Росія

Сергей Сергеев – Донецьк

Светлана Зуева – Київ

Діана Олександрова – Тернопіль

Svetlana Sinitsa – Красноярськ, Росія

Andrey Shikov – Брест, Білорусь

Armen Hovhannisyan – Єрєван, Вірменія

Igor Morozov – Санкт-Петербург, Росія

Evgeny Smirnov – Москва, Росія

Пётр Зимин – Росія

Артём Сигалин – Псковська область, Росія

Iuliya Baranova – Дніпро

Sergey Shuklin – Росатом, Росія

Ilya Karpatov – Волгоград, Росія

Galina Andriychishina – Калінінград, Росія

Vladimir Andriichishin – Калінінград, Росія

Анна Лебедева – Київ

Виктория Дайнеко – Київ

Виктор Скворцов – Київ

Леонид Колосов – Москва, Росія

Владимир Шевченко – Харків

Elena Kovaleva – Київ

Владимир Коркин – Київ

Иван Павлов – невідомо

Оксана Бондар – Тернопіль

Оксана Бондар – Москва, Росія

Аня Голубова – Тернопіль

Lyubov Romanova – Москва, Росія

Дарина Лагутова – Тернопіль

Оля Клімова – Тернопіль

Valera Evsyukov – Кигризстан

Катя Юрків – Тернопіль

Олена Дорофова – Тернопіль

Галя Паньченко – Тернопіль

Настя Некрасова – Москва, Росія

Demitriy Nikluev – Тамбов, Росія

Лидия Яковалева – невідомо

Инга Николаева – Москва, Росія

Kudryavtsev Maksim – Москва, Росія

Максим Кудрявцев – Санкт-Петербург, Росія

Нина Ермольник – Москва, Росія

Прохор Михаилов – Москва, Росія

Максим Кудрявцев – Москва, Росія

Елизавета Кукушуина – Сургут, Росія

Valentin Nagornov – Тамбов, Росія

Анастасия Смирнова – Москва, Росія

Алексей Лёхин – Горлівка

Ольга Васильева – Москва, Росія

Roma Ozerchuk – Москва, Росія

Аня Ростовская – Москва, Росія

Roman Ozerchuk – Москва, Росія

Оля Васильева – Москва, Росія

Ann Rostovskaya – Москва, Росія

Anyuta Rostovskaya – Москва, Росія

Оленька Васильева – Москва, Росія

Олечка Васильева – Москва, Росія

Анечка Ростовская – Москва, Росія

Vlad Zavyalov – Пермь, Росія

Anna Rostovskaya – Донецьк

Галина Смирнова – Москва, Росія

Nata Koval – Москва, Росія

Алексей Макаров – Москва, Росія

сергей соловий – Червоноград

Наталья Даценко – Казахстан

Яна Морозова – Луганськ

Gorbel Sergey – Київ

Irina Karety – Казахстан

Maxim Yacenko – Київ

Olga Kareti – Москва, Росія

Виталий Каратаев – Талдикорган, Росія

Николай Сурков – Воронеж, Росія

Алмаз Шагитов – Москва, Росія

Софья Бабатьева – Москва, Росія

Шустов Сергей – Москва, Росія