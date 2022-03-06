Тернопільська обласна рада закликає негайно закрити повітряний простір над Україною (документ)

Депутати Тернопільської обласної ради закликають Президента США Джо Байдена, Президента Франції Еммануеля Макрона, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца негайно закрити повітряний простір над Україною.

Про це повідомив голова облради Михайло Головко.

– Разом із уповноваженими представниками депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді сьомого скликання ми звертаємося з закликом: НЕГАЙНО ЗАКРИТИ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР НАД УКРАЇНОЮ. Це — єдиний варіант гарантувати безпеку мирним мешканцям наших міст та сіл, зберегти критичну інфраструктуру, убезпечити країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф! – написав Михайло Головко.

Депутати Тернопільщини підкреслили, що не сприймають жодних відмовок, які лунають в останні дні щодо закриття неба, адже вони більше схожі на позицію боягузів.

– Ми підтримуємо Президента України, який чітко зазначив, що всі подальші жертви варварських бомбардувань та ракетних обстрілів будуть, зокрема, й на Вашій совісті. Тому щиро сподіваємося, що ви прагнете увійти в історію не як політики, на руках яких кров безневинних жертв російської агресії, а як люди, які зробили все можливе, щоб не допустити геноциду українського народу, – йдеться у зверненні Тернопільської обласної ради.