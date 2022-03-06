На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались мати з трирічною дитиною, які виїхали з Харкова

Дорожньо-транспортна пригода сталась 4 березня на об’їзній сел. Підволочиськ. Близько 16.00 годин тут зіткнулись легковий та вантажний автомобілі.

Внаслідок аварії травмувань зазнали 37-річна мати та її трирічний син, які перебували в легковому автомобілі. Їх, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в реанімаційне відділення КНП «Підволочиська ЦЛ».

Як з’ясувалось, потерпілі є жителями м. Харків та втікали від епіцентру воєнних дій.