Це накопичувалося не один рік, – у Тернополі поліція взялася за незаконне будівництво

Близько 140 проваджень щодо незаконних будівництв відкрито на Тернопільщині ще з 2014 року. За цю проблему зараз активно взявся новий очільник поліції області. Однак вирішити все за короткий проміжок часу неможливо, проте правоохоронці області активно борються з порушеннями. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Це накопичувалося не один рік. В нас є певні думки та ініціативи щодо вирішення. Ми це замовчувати не будемо в жодному разі. Ведеться величезна кількість кримінальних проваджень, але їхня ефективність, м’яко кажучи, мене не задовольняє, – зазначає начальник обласного управління Нацполіції.

Найчастіше незаконні будівництва розпочинаються з отримання дозвільних документів на обмежену кількість поверхів, але будуються набагато вищі будівлі. На такі порушення найперше мають реагувати представники органів місцевого самоврядування, каже Сергій Зюбаненко. Поліцейські в свою ж чергу вивчають законність надання дозвільних документів.

Наприклад, що стосується будівництва на вулиці Шпитальній у Тернополі, то в цьому випадку дозвільні документи з’явилися набагато пізніше, аніж почалися будівельні роботи. Коли я виїхав на місце забудови, то документи вже були. Люди, які цим займаються мають колосальний фінансовий ресурс, вони вирішують питання, знаходять “лазівки” в законах, суди приймають рішення, можливо й законні в частині цього, але не бачать загальної картини, – каже Сергій Зюбаненко.

Варто зазначити, що у Тернополі розпочали проводити демонтаж незаконно зведених будівель. Відтак, нещодавно на вулиці Братів Бойчуків частково ліквідували самовільно збудовану споруду. Відповідне рішення прийняв виконком міськради.

Ця споруда не відповідає затвердженим проєктним рішенням та поданій інформації у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єкта «Реконструкція майстерні по ремонту взуття», – повідомляєпресслужба міськради.

Такі ж роботи з демонтажу проведуть і за адресою бульв. Просвіти, зазначають у міськраді. Споруда не відповідає затвердженим проєктним рішенням та поданій інформації у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єкта «Будівництво будівлі торгівельної».

Посилена увага до проблематики незаконних будівництв зможе зменшити їхню кількість, переконаний Сергій Зюбаненко.

«Горе-бізнесмени» не люблять публічності та резонансу, не люблять, коли люди це виносять в публічну площину. Вони намагаються їх підкупити чи залякати. Тут будемо включатись ми. Є ініціативи Нацполіції Тернопільщини, які я хочу впровадити, щоб це не була гра в одні ворота. Потрібна команда, яка перейматиметься цією проблемою. Це слідчі, оперативні працівники, прокурори, громадяни.

Терен